"Fem el que toca: donar llum i vida a la Boqueria"

Malgrat tot, el mercat de la Boqueria segueix obert. "Fem el que toca, donar llum i vida al mercat", diu Inma Roquet, d'Olives Francesc, una de les poques paradistes que segueixen tenint obert malgrat l'estat d'alarma. "Tenim obert. Som pocs, però hi som", subratlla. El mercat, amb només una quinzena de parades funcionant i pràcticament sense clientela, té un aspecte una mica postapocalíptic, però els colors dels aliments i les olors aviat fan passar una mica el fred de veure la Rambla buida i el mercat de capa caiguda.

No queda ni rastre de les parades amb gots de fruita tallada i sucs, van tancar quan també van fer-ho algunes parades d'embotits i les de fruita, que tenien molt de personal. En paral·lel a la davallada de vendes, l'estat d'alarma també ha tret a la llum les problemàtiques estructurals del mercat. Una d'elles és el pes que han adquirit les parades destinades als turistes i que les multituds puguin ser dissuassòries del públic local.

"En altres mercats potser hi ha més barri i treballen una mica més. La Boqueria és un mercat molt enfocat als estrangers", lamenta Marta Hernández, de la carnisseria Alonso, que no vol deixar de tenir cura dels clients fidels. "Hem d'estar agraïts dels que venen, encara que siguin quatre", explica. "No som un mercat de barri, sinó de ciutat, i ens hem quedat sense públic", diu Lluïsa Ripoll, de la peixateria Ripoll Estera. "Tirem com podem –afegeix–, som autònoms i no tenim dret a cap ajut". "Treballo per menjar i per pagar la Seguretat Social, perquè segur que la cobraran", diu el Carlos, de la parada de menuts que porta el seu nom.

651x366 Una de les poques parades de peix que segueixen obertes a La Boqueria, desde que es va decretar l'estat d'alarma i el confinament / DANI RIOS Una de les poques parades de peix que segueixen obertes a La Boqueria, desde que es va decretar l'estat d'alarma i el confinament / DANI RIOS

Dijous al matí feia fred dins del mercat i alguns paradistes s'escalfaven amb petits radiadors. La zona on hi havia més gent era precisament la del peix, amb una quinzena de clients. Per combatre el confinament, el mercat ha potenciat les compres online i reparteix comandes a domicili des de les nou del matí fins al migdia, una iniciativa que de ben segut agraeix la gent gran que viu al barri i que ho té difícil per desplaçar-se, un altre dels factors que condicionen ara el dia a dia del mercat.

Cada parada porta les comandes a la direcció del mercat i es distribueixen des d'allà. I segueixen funcionant les comandes per telèfon a les parades per passar a recollir-les més tard. Ningú vol estar fora de casa més temps del compte. A la carnisseria Alonso no feien repartiments a domicili i ara sí que en fan. "Fa temps que vam obrir una web [peix.cat] i sí que funciona", explica Ripoll. I ara han ampliat l'horari de repartiment. "La web i les xarxes socials ens ajuden, som a Instagram", diu també Roquet, que dijous tenia pendents de recollida tres comandes.

Racionalitzar l'oferta al màxim

Sense amb prou feines clients l'estructura de ferro del mercat sembla encara més imponent, i es fa estrany el protagonisme que de sobte adquireixen unes pantalles on fan el programa de Ricard Ustrell Planta baixa i se'l pot veure preguntant-li a un expert quins són els efectes psicològics del confinament. "Nosaltres no vam tenir cap boom de vendes, es va produir sobretot als supermercats", diu Loli Márquez, de la parada de llegums cuits La Boqueria.

Per no haver de llençar el menjar i els plats preparats que també venen, han ajustat al màxim les quantitats. Tot i això, hi ha clients que es prenen la situació amb filosofia i fins i tot l'aprofiten per provar nous plats: "No havia vingut des que va començar el confinament", diu la Mariam, mentre compra a la parada de fruita El Ahreche. "Compro més quantitat i productes diferents, he de fer tots els àpats i això t'empeny a fer altres plats", conclou.