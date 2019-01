Els químics estan de celebració: la taula periòdica fa 150 anys

Els químics del món estan de celebració: l'Organització de les Nacions Unides ha declarat el 2019 l'Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics per commemorar la creació d'aquest sistema d'ordenació que va transformar la ciència del segle XIX. Catalunya, el 'hub' químic més important del sud d’Europa, també ha preparat un homenatge a aquesta icona científica, proposada ara fa 150 anys pel químic rus Dmitri Mendeléiev. L’Institut d’Estudis Catalans, a través de la Societat Catalana de Química, ha sigut l’encarregat d’impulsar un calendari ple d’activitats i espectacles entorn de la química.

La celebració, que arrencarà el 5 de febrer i s’allargarà fins al mes de novembre, aplegarà els amants d’aquesta disciplina en conferències i tallers que tindran la química al centre. Alhora, però, la cita intentarà seduir el públic general, sobretot joves i infants, per donar a conèixer el paper cabdal de la química en l’abordatge dels grans reptes de futur mundials, com ara el desenvolupament sostenible, l’energia neta i el medi ambient, l’alimentació o la salut. El programa inclou activitats diverses a tot el territori català que barregen la química amb l’art, les noves tecnologies o la música, per fer més atractiva aquesta disciplina per al conjunt de la societat catalana.

Com evidencia la Biennal Ciutat i Ciència organitzada per l’Ajuntament de Barcelona, la ciència s’ha cansat de quedar-se en un segon pla i aquest any vol reivindicar-se i obrir-se camí en la cultura catalana. "La química és un motor de progrés i cal divulgar la tasca del seu teixit científic i empresarial per seguir atraient els joves talents", ha destacat aquest dimecres el president de la Societat Catalana de Química, Carles Bo, durant la presentació dels actes de celebració.

I és que el sector químic és el segon nucli empresarial més important a Catalunya: l’any 2017 hi havia 758 empreses químiques i aquesta indústria representava gairebé el 20% de les exportacions catalanes. Un lideratge que s’estén a nivell estatal, ja que suposa un 45% de la facturació total del sector químic a Espanya i, en l’última dècada, també la meitat de les exportacions químiques espanyoles.