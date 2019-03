Un estudi recomana reduir l'oferta de graus universitaris després que amb el pla Bolonya augmentessin un 30% a Catalunya

Si vols estudiar un grau relacionat amb el món empresarial pots triar administració d'empreses, administració i direcció d'empreses, ciències empresarials, empresa i tecnologia, gestió de negocis, 'international business economics' i fins a una quinzena més de graus que, malgrat que tinguin un nom semblant, són carreres diferents segons les universitats. La multiplicació dels graus que s'imparteixen ha provocat que l'oferta sigui "insuficientment intel·ligible" per als estudiants i les famílies, i també per a les empreses i l'administració. Així ho sosté l'informe que aquest dimarts ha presentat l'Observatori del Sistema Universitari (OSU), que proposa revisar el panorama actual per reduir el nombre de graus.

Un dels autors de l'estudi, Albert Corominas, ha explicat que aquesta "confusió" fa que es creïn graus molt especialitzats (que s'assemblen més a una FP) quan en realitat la llei estableix que la universitat imparteixi una formació "bàsica". Corominas ha dit que són els governs de cada comunitat autònoma els qui han d'"harmonitzar" l'oferta de graus, i ha criticat els successius governs de la Generalitat per tenir una actitud "passiva" en aquest sentit.

De fet, des que es va començar a implantar el pla Bolonya, el 2007, l'oferta d'estudis universitaris a Catalunya ha crescut un 30%, i és la segona comunitat, darrere de Madrid, amb més graus disponibles a les universitats i amb un creixement més gran. En concret, l'oferta ha crescut un 29% a les privades i un 31% a les públiques, una situació que contrasta amb la situació a la resta de l'Estat, en què l'oferta ha crescut un 2% a les universitats públiques i un 66% a les privades, és a dir, un 13% de mitjana. Per universitats, l'OSU afirma que la UPF és la universitat on més creix l'oferta de graus (s'ha duplicat des del 2007), però des d'aquesta universitat matisen que les dades de l'OSU no es corresponen amb la realitat, segons recull l'ACN.

Segons Corominas aquest creixement s'explica per la necessitat de les universitats d'"espavilar-se" i "captar més recursos" a partir dels estudiants. "Veient que calia captar estudiants per sobreviure, les universitats van decidir ampliar l'oferta amb més graus", ha explicat en roda de premsa. A l'acte també hi ha participat la rectora de la UAB, Margarita Arboix.