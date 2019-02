El Papa reconeix abusos de sacerdots i bisbes a monges i admet que "encara es fa"

El papa Francesc ha reconegut aquest dimarts a la tarda els abusos històrics de bisbes i sacerdots a monges i ha assegurat que la institució treballa per buscar solucions contra aquesta situació "que ve de lluny". "És cert, és un problema. A l'Església hi ha hagut clergues que han fet això; hi ha hagut sacerdots i també bisbes que han fet això", ha admès Francesc en relació a les denúncies d'abusos d'algunes religioses que recull el servei d'informació del Vaticà, 'Vatican News'.

El pontífex, a més, ha admès que aquestes agressions continuen passant: "Crec que encara es fa. No és que s'acabin quan un se n'assabenta; la cosa segueix avançant així", ha apuntat. El papa Francesc ha fet aquestes declaracions en la roda de premsa que ha ofert a bord de l'avió que el porta de tornada del seu viatge als Emirats Àrabs.

Francesc també ha afirmat que, en general, "el maltractament de les dones és un problema" i ha dit que "la humanitat encara no ha madurat" i encara es considera la dona un ésser "de segona classe", fet que porta algunes societats a arribar al "feminicidi", ha dit el pontífex.

Pel que fa a possibles solucions, el Papa ha avançat que s'està treballant "des de fa temps" per buscar-ne i ha admès que estudien opcions com la suspensió i l'expulsió d'alguns clergues i d'alguna congregació religiosa femenina "molt relacionada amb aquest fenomen".

"¿Hem de fer alguna cosa més? Sí, en tenim la voluntat; sí, però és un camí que ve de lluny", ha reconegut el màxim representant de l'Església, que després ha esmentat la feina del seu predecessor, el papa emèrit Benet XVI, en aquest tema. "El papa Benet va tenir la valentia de clausurar una congregació femenina que tenia un cert nivell perquè havia entrat en aquesta esclavitud, fins i tot sexual, per part de clergues o per part del fundador. A vegades el fundador els pren la llibertat a les monges, pot arribar a això", ha apuntat en relació al funcionament d'aquesta institució.