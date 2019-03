Els registres de l'Ajuntament de Barcelona permetran a les persones trans inscriure's amb el nom que senten com a propi

Les persones que es donin d'alta a qualsevol registre de Barcelona ho podran fer utilitzant el nom sentit (el que senten com a propi) –encara que no es correspongui amb el de naixement– i, a l'hora d'omplir la casella de gènere, podran triar, a més de les opcions 'home' i 'dona', les possibilitats 'home trans', 'dona trans' o 'cap de les anteriors'. La mesura, anunciada avui per la regidora de LGTBI, Laura Pérez, s'ha aprovat a través d'un decret d'alcaldia i, després del període d'al·legacions, entrarà en vigor en un marge de tres mesos –podrà aplicar-se a partir de maig–. Es tracta, segons Pérez, d'un "pas molt important" per "superar la invisibilitat de la identitat trans".

El decret garanteix, segons el govern municipal, el dret de les persones transsexuals, transgènere i intersexuals que ho desitgin a comunicar el nom sentit als òrgans i serveis municipals. L'única excepció és en el cas que el tràmit formi part d'un procediment administratiu formalitzat o amb implicacions jurídiques de caràcter oficial.

"El binarisme deixa fora molta gent. Volem normalitzar l'existència d'altres gèneres que no entren dins d'aquestes caselles", ha defensat la regidora. Pérez ha explicat que s'ha escollit l'opció 'cap de les anteriors' per simplificar i no haver de fer un llistat molt llarg amb totes les opcions possibles. Ha apuntat que tothom podrà registrar-se amb el nom sentit, també els menors d'edat que ho facin amb el consentiment del seu tutor legal.

Segons el consistori, un cop entri en vigor el decret el canvi serà immediat a tots els registres de l'Ajuntament i podrà ser una mica més lent en les empreses concessionàries que ja tinguin un contracte vigent i que, tot i que se'ls recomanarà aplicar-lo ja, ho hauran de fer quan firmin el següent contracte.

La mesura suposa un pas més en el compliment del Pla Municipal per a la Diversitat Sexual i de Gènere 2016-2020 i dona compliment al que disposa l'article 23.1 de la llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.