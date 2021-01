El 20% de les residències catalanes tenen com a mínim un positiu

Situació delicada a les residències de gent gran. Hi ha 217 centres, el 20% dels 1.045 totals, que tenen com a mínim un cas positiu entre els usuaris, segons dades del departament de Salut amb data del 4 de gener. Concretament, 81 (8%) estan classificats com a centres vermells –tenen un brot descontrolat– i 136 (13%) com a taronges –tenen casos confirmats però en fase d'estabilització–. La resta, 828 (79%), són verds i, per tant, no tenen cap contagi.

De fet, són xifres bastant semblants a les registrades a principis de desembre, però han empitjorat lleugerament si es comparen amb les dades de fa dues setmanes. Així, el 7 de desembre hi havia 86 centres vermells (8%) i 165 taronges (15%). I dues setmanes més tard, el 21 de desembre, es va aconseguir reduir el nombre de centres afectats: hi havia 66 residències (6%) amb brots descontrolats i 144 (14%) en fase d'estabilització.

Per territoris, la regió metropolitana nord és la que concentra més residències vermelles (23), seguida de la metropolitana sud (19) i la Catalunya Central (11). Per contra, tenen menys centres amb brots descontrolats l'Alt Pirineu i Aran (1), Terres de l'Ebre i Lleida (2). A Barcelona ciutat, que és la regió amb més residències, hi ha 9 centres vermells, 43 taronges i 209 verds.

Entre 500 i 700 positius a la setmana

Pel que fa al nombre de nous positius detectats en residències, s'ha mantingut més o menys estable l'últim mes amb valors que oscil·len entre els 500 i 700 casos setmanals. Segons dades de l'informe diari del grup Biocom, entre el 25 de desembre i l'1 de gener es van notificar 600 nous casos en residències; una xifra superior a la setmana anterior, 510, però inferior als 694 registrats entre el 12 i el 18 de desembre. Faltarà veure, doncs, la incidència que tindran a les residències les sortides i trobades familiars que s'han celebrat durant Nadal i que tot just s'estan començant a registrar.

Una altra xifra que es manté alta són les defuncions en centres. Durant tot el desembre, van morir 307 persones a les residències i ja en són 7.853 si es compten totes les defuncions d'usuaris des del principi de la pandèmia. Aquesta xifra representa el 43% de totes les persones que han mort amb covid des del març.