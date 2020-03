Les residències d'avis limiten les visites només a casos d'emergència

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha anunciat aquest migdia que tancarà durant almenys 15 dies els casals cívics, casals de gent gran i altres espais d'oci per a avis. A més, les visites a les residències, fins avui limitades a una per pacient i dia, passaran a restringir-se perquè només es donin "en cas d'urgència o necessitat justificada".

Davant la vulnerabilitat dels avis, persones amb més risc en cas de coronavirus, la mesura busca minimitzar-ne el risc de contagi, així com dels treballadors que han de cuidar-los. A més de la suspensió temporal de dos centres de dia de Barcelona per dos contagis decidida per l'Ajuntament, la Generalitat també recomana que a les residències on també hi ha centres de dia es garanteixi que els espais estiguin separats i no entrin en contacte. En cas que no sigui possible, els centres de dia hauran de cessar la seva activitat.

Les residències també suspenen temporalment els nous ingressos per tenir habitacions disponibles per a possibles aïllaments de persones infectades.

Les mesures se sumen a les ja vigents d'evitar l'entrada de persones amb febre i símptomes, controlar l'entrada i sortida als centres amb un registre que faciliti la identificació dels possibles contagiats i informar els visitants que han de rentar-se les mans a l'entrar i sortir dels centres, que tindran només una porta d'entrada i sortida per poder controlar millor la circulació de visites.