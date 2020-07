Investiguen residus sanitaris de covid-19 que s'han llençat a abocadors de Barcelona

El servei especialitzat en medi ambient de la Fiscalia de Barcelona té unes investigacions obertes per residus sanitaris de covid-19, com mascaretes, que s'han llençat a abocadors a l'aire lliure de la demarcació. És un material que venia de centres hospitalaris o residències i que, pel risc de contagi del virus, havia de rebre un tractament especial. El Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil (Seprona) i els Mossos d'Esquadra tenen la petició de la Fiscalia d'estar pendents de la gestió dels residus de coronavirus. Fins ara el Seprona ha detectat almenys tres casos en què les empreses que es dediquen a recollir els residus sanitaris de covid-19 els haurien portat a abocadors sense haver-los tractat.

Segons la Fiscalia, el material que ve de centres hospitalaris o residències i que pot estar infectat de coronavirus –per l'ús que se n'ha fet– s'ha d'incinerar per evitar que pugui suposar un focus d'expansió. No només això, sinó que el seu transport ha de fer-se en contenidors tancats. Per això les investigacions obertes volen aclarir si s'han incomplert les condicions, cosa que podria implicar un delicte contra els recursos naturals i també contra el dret dels treballadors. Arran del covid-19, la Fiscalia també ha investigat si s'ha produït un augment de l'abandonament de gossos un cop acabat l'estat d'alarma, però fins ara no s'ha detectat.

El delegat del servei de medi ambient, Antoni Pelegrín, explica que es preveu que aquest any tornin a créixer les investigacions d'aquest àmbit. L'any passat es van fer 114 investigacions –el 2018 van ser 92– i es van presentar 51 escrits d'acusació –el 2018 van ser 41–. Aquest servei porta els delictes de medi ambient, urbanístic i patrimoni històric, i el primer semestre d'aquest any ja ha obert 80 investigacions. Pelegrín ha atribuït la tendència a l'alça als efectes del temporal Gloria, que han implicat treballs per regenerar espais que afecten hàbitats naturals i protegits, i per les denúncies que han presentat entitats ecologistes.

L'incendi del Besòs, pendent

El desembre de l'any passat es va produir un incendi en una planta de residus a Montornès del Vallès que va provocar un vessament tòxic a les aigües del riu Besòs, amb importants efectes en la biodiversitat. Els Mossos estan a punt de tancar la investigació i la Fiscalia espera tenir els resultats aviat. Tot apunta que hi va haver una mala activitat per part de l'empresa de residus, que ja havia rebut dues sancions de la Generalitat. Tot i que el Govern havia donat autoritzacions a la planta per fer modificacions, en primera instància no es preveu que l'administració tingui responsabilitat en l'accident.

Per acabar, entre les diverses investigacions que ha portat el servei de medi ambient de la Fiscalia els últims mesos, hi ha les investigacions per falta de protecció en els nius d'espècies d'ocells protegides en obres de Barcelona. Malgrat que tots els casos han acabat arxivats perquè no s'ha vist que s'actués de mala fe, s'ha fet un toc d'alerta a l'Ajuntament de la ciutat perquè garanteixi que quan atorga llicències d'obres no es facin malbé els espais que poden afectar les cries d'ocells protegits.