Salut estudiarà cas per cas el tancament d'escoles quan s'hi detecti més d'un positiu per covid-19

La tornada a les escoles és cada vegada més a prop i, malgrat el protocol consensuat entre el departament d'Educació i el de Salut, que estableix què cal fer si es detecta un cas positiu en un centre, les incerteses entre la comunitat educativa i les famílies encara són moltes. Una de les preocupacions és el tancament de centres educatius si s'hi detecta més d'un contagi en diferents aules. El protocol estableix que serà el departament de Salut qui decidirà si és necessari tancar l'equipament durant 14 dies. El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha explicat que s'estudiarà cas per cas cada situació i es prendrà una decisió tenint en compte diferents criteris i no només el nombre de casos.

"No és el mateix una escola amb 100 alumnes que una amb un miler", ha explicat Argimon en una entrevista a RAC1 aquest diumenge. Això vol dir, ha detallat, que els criteris d'avaluació per prendre la decisió seran diferents, en funció del territori on s'ubiqui el centre, les dimensions i estructura, el nombre d'estudiants, la incidència de la pandèmia a la zona o el nombre de casos detectats, entre d'altres variables.

Argimon ha volgut també avalar el protocol després de sortir dissabte a rebatre unes declaracions del conseller d'Educació, Josep Bargalló, sobre les ràtios d'alumnes per classe que s'han d'establir de cara al curs vinent. El secretari de Salut Pública ha reiterat que el departament de Salut no és qui fixarà el nombre màxim d'alumnes que hi ha d'haver a cada aula, perquè això dependrà també de les característiques de cada centre i de la seva capacitat per tenir espais alternatius i personal per desdoblar els grups. Tot i així, la màxima autoritat en Salut Pública a Catalunya ha explicat que el més important és que es creïn grups estables i que aquests siguin "tant petits com sigui possible".

La polèmica per les ràtios escolars es remunta a unes declaracions de Bargalló a RAC1 divendres, quan va assegurar que les ràtios no es reduirien seguint el consell de Salut. Argimon va rebatre aquesta afirmació assegurant que no s'havien pronunciat mai en aquest sentit i que tot era fruit d'un "malentès".

Mascareta

El nombre d'alumnes que formaran part de cada grup estable serà una decisió de cada centre i Argimon ha explicat que es tracta d'una de les claus de futur del funcionament de les escoles. Un cop s'hagin instaurat aquests grups de convivència permanent no es podran canviar, a diferència del que passa, ha dit, amb altres elements, com ara l'obligatorietat pels alumnes i professors de portar la mascareta. Argimon ha dit que aquesta és una mesura que es pot canviar durant el curs escolar "amb facilitat", en funció de la incidència del virus.

Tot i així, el secretari de Salut Pública ha explicat que Salut es planteja l'efectivitat de la mascareta en alumnes de 10 anys o més i no als primers cursos d'educació infantil i primària. "En funció de com evolucioni la pandèmia, la mascareta és un element revisable, especialment en alumnes de més de 10 anys, i es pot establir molt ràpidament el seu ús", ha insistit.

En els pròxims dies, el departament de Salut i el d'Educació tornaran a reunir-se per avaluar la situació. Tot i així, Argimon ha explicat que "en cap moment" s'han plantejat revisar el protocol establert i que les trobades serviran per establir "l'operativa" i el desplegament de les mesures que fixa el document.

Catalunya, en fase d'estabilització

Per quart dia consecutiu Catalunya ha registrat més d'un miler de nous positius per coronavirus aquest diumenge, segons l'últim balanç fet públic pel departament de Salut. Argimon ha admès "preocupació" pel fet que es continuï superant el miler de casos diaris, però ha assegurat que Catalunya es troba en "una fase d'estabilització" pel que fa a la incidència del virus.

Tot i així, ha advertit que "la taxa d'incidència i el risc de rebrot són molt alts" encara. Aquest diumenge l'índex de risc de rebrot se situa en 146,62, lleugerament per sobre dels valors dels últims dies també. "Hem estabilitzat la corba però hem d’aconseguir que descendeixi i això és molt lent", ha dit Argimon.

L'últim balanç de Salut registra 1.044 nous positius per coronavirus a Catalunya i 13 noves defuncions, cosa que situa en 113.233 el total de persones contagiades a Catalunya des de l'inici de la pandèmia i en 12.887 el nombre total de persones que han mort pel virus o amb símptomes de patir-lo. El nombre de pacients ingressats a l'UCI es manté estable en 119 persones. En total, hi ha 592 pacients hospitalitzats per covid-19, 35 més que ahir.