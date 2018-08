El satèl·lit europeu que ha de mesurar el vent des de l'espai ja està en òrbita

Porta el nom del guardià dels vents de la mitologia grega, Aeolus, i la seva funció a partir d'ara serà la de mesurar el vent des de l'espai. L'Agència Espacial Europea (ESA) ha llançat amb èxit el satèl·lit, que ha de convertir-se en una eina clau per comprendre el funcionament de l'atmosfera terrestre. La missió també ha de servir per millorar la previsió meteorològica.

El satèl·lit, que s'ha llançat aquesta nit passada des de la Guaiana Francesa, ja està en òrbita i en contacte amb l'estació terrestre Troll de l'Antàrtida. Es controlarà des del Centre Europeu d'Operacions Espacials de l'ESA a Darmstadt (Alemanya), on els tècnics també aniran comprovant i recalibrant el sistema perquè funcioni a ple rendiment.

Un nou explorador

"L'Aeolus representa l'essència dels exploradors de la Terra. Cobrirà un àmbit encara per estudiar del funcionament del nostre planeta i demostrarà els usos de la tecnologia més avançada a l'espai", ha explicat el director general de l'ESA, Jan Wörner. El satèl·lit transporta el primer instrument capaç de mesurar el vent des de l'espai, l'Aladin, una de les eines més sofisticades posades en òrbita fins ara: es tracta de la primera sonda que inclou una tecnologia làser que genera impulsos de llum ultraviolada i els dirigeix a l'atmosfera per elaborar un perfil dels vents del planeta, un mètode completament nou per mesurar el vent des de l'espai.

L'Organització Meteorològica Mundial ha advertit diverses vegades de les mancances que arrossega el Sistema Mundial d'Observació pel fet de no disposar de sistemes per mesurar el vent de manera directa i global. Segons el director dels programes d'observació de la Terra de l'agència, Josef Aschbacher, l'Aeolus proporcionarà als científics la informació necessària per comprendre com interactuen els vents, la pressió, la temperatura i la humitat. D'aquesta manera, es podrà saber com el vent afecta l'intercanvi de temperatura i humitat entre la superfície terrestre i l'atmosfera, dos fenòmens claus per entendre el canvi climàtic.

L'Aeolus permetrà millorar la precisió de les previsions meteorològiques gràcies als perfils de vents globals. A més, les dades que obtingui el satèl·lit s'utilitzaran en models de qualitat de l'aire per millorar les previsions de les partícules en suspensió a l'aire –com ara la pols– que afecten la qualitat de vida de les persones.