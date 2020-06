Segresten un matrimoni de Sabadell per un negoci fallit de pedres precioses

Un matrimoni de 72 anys de Sabadell va ser víctima d'un segrest aquest gener. La parella tenia un deute amb un grup de persones napolitanes que havien fet una inversió l'any passat en un negoci fallit de compra de pedres precioses. La policia ha detingut cinc homes vinculats amb el grup, d'entre 18 i 33 anys i de nacionalitats espanyola, italiana i colombiana, pel segrest i també per un procés d'extorsió que van fer abans de retenir el matrimoni. Així volien complir l'objectiu de cobrar un deute pel negoci fallit. La primera detenció va ser al gener, quan la filla de la parella va denunciar als Mossos d'Esquadra el segrest. Els agents van alliberar el matrimoni i van arrestar l'home que s'encarregava de vigilar-los, que el jutjat va enviar a presó.

La parella estava retinguda en un pis del barri Torre-romeu de Sabadell. Els raptors feien servir el domicili com a pis franc mentre obligaven els ostatges a gestionar amb la seva família un import de diners per alliberar-los. Quan els investigadors van localitzar l'habitatge i van detenir l'home que custodiava el matrimoni, van recollir indicis per identificar la resta de membres del grup. Els agents van obtenir imatges del moment de l'assalt al domicili de la parella, en què es veia com els autors del segrest robaven el seu vehicle particular per cobrar part del deute reclamat. Amb l'estat d'alarma pel coronavirus, un dels membres va fugir a Granada i els Mossos van contactar amb la Guàrdia Civil per evitar que després anés a Nàpols.

El 29 de maig es va fer un dispositiu policial a Sabadell, Castellar del Vallès, Badia i Granada en què es van detenir els quatre altres homes del grup que continuaven lliures. Tots ells també han entrat a presó per ordre del jutjat.