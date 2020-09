Al 74% de les aules no es pot mantenir la distància de seguretat, segons una enquesta de CCOO

En tres de cada quatre aules catalanes no es pot respectar la distància de seguretat d'un metre i mig entre alumnes marcada per les autoritats sanitàries. Aquesta és una de les dades que es desprenen d'una enquesta de Comissions Obreres (CCOO) a 1.750 treballadors educatius que es reparteixen entre 1.246 centres públics, privats i concertats de tot Catalunya. Un dels factors que expliquen que no es puguin respectar les distàncies a les aules és que el 40% de les classes d'infantil i primària superen les ràtios de 20 alumnes marcades pel Govern, segons la mateixa enquesta. El metre i mig tampoc es respecta a l'hora de menjar, ja que el 59% dels centres no poden preservar la distància de seguretat al menjador.

L'enquesta de CCOO fixa el seu punt de mira en la capacitat dels centres a l'hora de fer front a les restriccions sanitàries. La majoria d'aquestes restriccions es poden complir en bona part de les escoles: el 60% tenen mascaretes suficients i el 58,5% no necessiten abastir -se de més gel hidroalcohòlic. Per contra, el 27,7% necessiten més mascaretes i el 37,8% més gel. El que sí que poden fer una gran majoria de centres és ventilar els espais, ja que un 77,6% ho poden fer les vegades que marquen les autoritats sanitàries.



Una de les dades que des de CCOO subratllen com a més preocupant és l'abastiment de mascaretes FFP2 per als docents i treballadors de risc. Segons l'enquesta, un 57,7% dels professors que necessiten aquest tipus de protecció encara no l'han rebut.

Denúncia i mobilització

Aquestes dades han portat el sindicat a presentar una denúncia a Inspecció de Treball, segons ha explicat el responsable d'educació de CCOO, Manel Pulido. També han convocat una manifestació per a aquest dimarts a les 17.30 hores –a Lleida serà dimecres– davant els serveis territorials d'Educació per protestar en contra de la falta d'abastiment per part del Govern als centres educatius. En aquest sentit, Pulido ha dit que la convocatòria és conjunta amb els altres sindicats docents i que l'objectiu serà "expressar de manera clara al departament d'Educació i al Govern que no han fet el que haurien d'haver fet". Al mateix temps, ha assegurat que a totes les mobilitzacions es respectaran les mesures de seguretat i prevenció.