La seguretat condiciona molt més la mobilitat de les dones que la dels homes

Com afecta el gènere la manera de desplaçar-se per Barcelona? Un estudi ha quantificat els canvis que fan les dones i els homes per seguretat personal en la seva mobilitat. El resultat és que l'impacte és molt superior en les dones que en els homes: gairebé el doble de diferència. El 68% de les dones canvien la manera de desplaçar-se per seguretat. En canvi, en els homes la xifra és del 37%. El 40% de les dones han patit situacions d'assetjament durant el dia, mentre que en els homes han sigut el 24%. Pel que fa al mitjà de transport en què se sent més inseguretat personal, tant de dia com de nit per a les dones és el metro i per als homes els vehicles de mobilitat personal (VMP), que inclouen els patinets.

Són les respostes que van donar 1.500 residents a Barcelona –la meitat dones i la meitat homes– a principis d'aquest any. L'informe, elaborat pel RACC i Zurich, no recull la repercussió del covid-19, tot i que la cap d'estudis de mobilitat de la Fundació RACC, Alba Rey, remarca que la diferència de gènere "perdura". Segons les dades de mobilitat del 2018 a Barcelona, els desplaçaments ja no són iguals entre les dones i els homes. En els trajectes quotidians el 51% de les dones van a peu –en els homes és el 42%–, el 35% de les dones fan servir el transport públic –en els homes el 24%– i l'11% de les dones van amb vehicle privat –els homes són el 30%–. "Les dones van més a peu perquè la seva rutina comporta desplaçaments per qüestions familiars, generalment prop de casa", explica Rey.

Durant el dia, el 23% de les dones diuen que el metro és el mitjà més insegur i el 27% dels homes creuen que són els VMP. En canvi, hi ha coincidència en el més segur: per al 77% de les dones i per al 81% dels homes és el cotxe. A la nit, el metro continua sent el transport més insegur per a les dones però amb un percentatge superior, del 46%. En els homes també es mantenen els VMP amb un percentatge una mica per sobre, del 33%. La següent manera més insegura de desplaçar-se a la nit és anar a peu per a les dones (el 37%) i amb metro per als homes (el 31%). A la pregunta de si s'ha patit un robatori o assetjament en els trajectes, el 52% de les dones responen que sí durant el dia i el 31% a la nit –en el cas dels homes, el 41% diuen que sí durant el dia i el 23% a la nit.

La percepció de seguretat personal és més alta a la nit que durant el dia perquè, tant les dones com els homes, asseguren que han patit menys robatoris de nit. Malgrat això, quan van a peu es detecten més situacions d'assetjament a les dones a la nit respecte al dia. També cal tenir en compte que, segons l'estudi, quan és fosc les dones prenen mesures i ho fan més que els homes. El 89% de les dones van acompanyades, mentre que en els homes són el 55%. Gairebé la meitat de les dones parlen per telèfon per sentir-se segures, cosa que només fa un de cada deu homes. El 95% de les dones caminen per carrers amb gent o establiments oberts, mentre que en els homes són el 78%.

Poques dones soles al bus nit

L'informe també ha fet observacions a les parades de metro, a les línies del bus diürn i a les del bus nit. Per exemple, a l'intercanviador de Sants-Estació el 82% de les dones viatgen soles durant el dia i a la nit són el 49%. En canvi, això impacta menys en els homes: el 88% viatgen sols durant el dia i a la nit són el 70%. En cap de les línies del bus nit que ha analitzat l'estudi el percentatge de dones soles supera el 30%, mentre que el d'homes sols sempre se situa per sobre. Per això més del 85% de les dones demanen sancions més contundents per a les persones que agredeixen o assetgen, el 82% volen un augment del personal de seguretat al metro i el 79% una millora de l'enllumenat a l'espai públic.

El RACC i Zurich recomanen a l'administració que faci un inventari de carrers per identificar els punts d'actuació a les zones amb poca il·luminació o visibilitat. També demanen a Barcelona que tingui en compte la perspectiva de gènere en el pla de mobilitat dels anys vinents.