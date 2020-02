Els Mossos creen una nova unitat de policia marítima

Els Mossos d'Esquadra començaran a desplegar a partir d'aquest juliol una unitat de policia marítima que assumirà totes les competències de vigilància policial, patrullatge, auxili, inspeccions i salvament marítim a la primera línia de costa i a les aigües marítimes interiors, com ara rius, canals o embassaments. La unitat començarà a funcionar amb els 17 agents que fins ara formaven part de la unitat aquàtica dels Mossos, i la idea és incorporar 32 nous efectius que ja s'estan seleccionant i formant. De moment hi haurà tres bases operatives a Vilanova i la Geltrú, Palamós i l'Ametlla de Mar, on s'ha presentat la nova unitat aquest dijous. La idea és que en un futur el desplegament s'estengui per tot el litoral i incorpori també embarcacions, per a les quals s'ha reservat una partida d'1,3 milions d'euros.

651x366 Una de les embarcacions de la unitat de policia marítima dels Mossos aquest dijous a l'Ametlla de Mar / ANNA FERRÀS / ACN Una de les embarcacions de la unitat de policia marítima dels Mossos aquest dijous a l'Ametlla de Mar / ANNA FERRÀS / ACN

El març de l'any passat la Comissió Nacional de Coordinació de la Policia Judicial va acordar per majoria que la Guàrdia Civil assumís totes les funcions policials al mar, desplaçant les competències dels Mossos d'Esquadra i la resta de policies autonòmiques a les aigües interiors. Això vol dir que qualsevol investigació d'un delicte o d'un accident que es produeixi a dins del mar és competència del cos armat, una situació que els serveis jurídics de la conselleria d'Interior estudien com revertir. "En el marc competencial que tenim i els espais que podem ocupar, actuarem en plena activitat com a policia administrativa i de seguretat ciutadana i en un àmbit marítim que no és el nostre. Ens posem a disposició del cos responsable per treballar conjuntament", assegurava el conseller d'Interior, Miquel Buch, durant la presentació de la nova unitat, en unes declaracions recollides per l'ACN.

Arribar a cobrir els 800 quilòmetres de litoral

El desplegament de la nova unitat començarà a les tres noves bases de Vilanova i la Geltrú, Palamós i l'Ametlla de Mar. "Som conscients que és un tret de sortida modest, però cada dia que passi guanyarem quotes per acabar desplegant un cos de policia marítima professional i de qualitat al llarg dels 800 quilòmetres de litoral que tenim", ha destacat Buch.

Pel que fa als efectius, als 17 membres de la unitat aquàtica que conformaran d'entrada la nova policia marítima catalana s'hi sumaran 32 nous efectius que se seleccionaran entre 400 aspirants. Un cop superades les proves, els nous agents marítims rebran formació específica a l'Institut de Seguretat Pública, amb una durada d'unes mil hores. També faran una part pràctica a l'escola de capacitació nàutica-pesquera de l'Ametlla de Mar i sobre salvament marítim a Astúries.

Durant aquest any també es licitarà la compra de tres noves embarcacions, més grans que la que té la unitat actualment. Disposaran de cabina amb capacitat per a deu persones, amb unes dimensions d'onze metres d'eslora i material específic per al patrullatge marítim. Mentre aquestes infraestructures no arribin, les noves patrulles faran un procés d'adaptació al territori, aproximant-se als sectors pesquer, nàutic i aquàtic, i a les empreses i comerços vinculats amb el món marítim. "Dissenyarem amb aquests col·lectius quines necessitats tenen i què esperen d'aquesta policia", ha apuntat el comissari Joan Carles Molinero, cap de la Comissaria General de Mobilitat.