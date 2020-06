La selectivitat s'haurà de fer amb mascareta i no es podrà accedir als exàmens amb símptomes de covid-19

La selectivitat arriba aquest any més tard i amb uns exàmens i avaluació flexibles a les circumstàncies d'un final de curs marcat pel confinament. La pandèmia, a més, també obligarà a extremar la protecció durant la realització de les proves, els dies 7, 8, 9 i 10 de juliol. La comissió organitzadora de les proves d’accés a la universitat (PAU) ha presentat un paquet de mesures per prevenir el contagi que, entre altres coses, obliga a l'ús de mascaretes per fer els exàmens i prohibeix l'accés a fer-los a "qualsevol persona amb símptomes compatibles amb el covid-19".

Les mesures, que ara hauran de ser validades pel Procicat, estableixen que la mascareta serà obligatòria per als alumnes, el professorat i el personal de suport a l’interior dels centres. I s'haurà de portar "en tot moment", tant en els processos d’acreditació dels membres del tribunal com en la identificació de l’alumnat i la realització dels exàmens. A l'accedir al centre i a les aules, però també quan se'n surti, caldrà fregar-se les mans amb solució hidroalcohòlica, i també cada vegada que s’intercanviï paper o qualsevol objecte amb una altra persona. Està prevista, en aquest sentit, la distribució de 2.500 litres de solució hidroalcohòlica en el conjunt de les seus d’examen.

Les seus, distribuïdes en cinquanta-nou poblacions –enfront de les vint-i-dues habituals– arreu del territori, seran tant universitats com instituts de secundària. Una novetat que el Govern va anunciar al maig amb l'objectiu de reduir els desplaçaments i evitar les aglomeracions a les facultats. En les noves mesures s'hi afegeix que l’ocupació de les aules es determinarà mantenint la distància interpersonal de seguretat de dos metres radials. Segons informa la Generalitat en una nota de premsa, es treballa en una ocupació d’aules d’entre una sisena i una cinquena part de la capacitat real. Així, els alumnes hauran d’ocupar per a totes les proves el lloc d’examen que els sigui assignat el primer dia, i dipositar els objectes personals en l’espai de seguretat situat darrere o davant seu.

S'aconsella portar aigua i menjar

També per reduir les aglomeracions, la crida de l'alumnat per comprovar-ne la identitat i accedir a les aules es farà de manera esglaonada per grups, seguint un ordre alfabètic. En cada franja horària, no es podrà sortir de l’aula fins que no hagi transcorregut una hora des de l’inici de la prova i prèvia autorització del professor responsable de l’aula. Els passadissos només podran ser ocupats en el moment d’accedir a les aules i tant màquines expenedores com fonts d'aigua estaran desactivades o precintades. El Govern aconsella, amb tot, que totes les persones implicades en la selectivitat portin aigua i menjar, ja que tampoc pot garantir que es puguin adquirir al centre on es facin els exàmens o a les proximitats.

La comissió organitzadora de les PAU considera molt important "per solidaritat i responsabilitat social" que es compleixin totes les mesures de prevenció indicades "malgrat les molèsties personals que aquesta situació excepcional d'emergència pugui causar". La matriculació a la prova d'accés per a l'alumnat lliure i per al de batxillerat i cicles formatius s'acaba dilluns que ve.