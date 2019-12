Un jutge condemna a cinc anys i mig de presó el líder del projecte homòfob Pilla Pilla per "humiliar" les víctimes

“Maricon de merda, on et penses que vas? Com et tornis a escapar sabràs el que és bo”. És part d’un vídeo que mostra un grup d’una desena d’ultres envoltant un home a qui interroguen insistentment sobre la seva sexualitat i a qui obliguen a identificar-se davant de la càmera. La filmació formava part del projecte homòfob Pilla Pilla que va atemorir la comunitat LGTBI entre novembre i desembre del 2013. Un jutge de Granollers ha considerat que els atacs buscaven "humiliar les víctimes" i que van constituir un greuge pel col·lectiu LGTBI. "La pretensió dels acusats era atemptar greument contra la integritat moral de les víctimes", assegura la sentència, que imposa penes d'entre nou mesos i cinc anys i mig de presó per als membres del grup que hauran d’indemnitzar amb 18.000 euros dues de les tres víctimes –la tercera hi ha renunciat–. La condemna més alta és pel cap del projecte homòfob, però dues més impliquen també l'entrada a presó.

Més enllà del dany a les víctimes dels tres atacs perpetrats pel grup el 2013, la sentència recull el greuge que els fets van suposar per a la "dignitat col·lectiva" del conjunt del col·lectiu LGTBI. El president de l'Observatori contra l'Homofòbia, Eugeni Rodríguez, considera que la sentència crea un precedent en la defensa dels interessos i drets de la comunitat. "És justa amb una lluita que tenim tots en comú, també les administracions, per evitar que l'homofòbia, la transfòbia i la LGTBIfòbia campi pels carrers de Catalunya", assegurava Rodríguez.

El jutge considera que els vídeos (alguns amb més de 50.000 reproduccions a les xarxes i que van estar durant mesos penjats al Facebook o replicats en d’altres pàgines web) van crear un "estat d'alarma social" entre el col·lectiu LGTBI, que "temia per la seva seguretat i integritat, i es va veure greument afectat en la seva identitat col·lectiva".

Vincles amb l'extrema dreta

La sentència recull els vincles del líder dels Pilla Pilla amb l'impulsor del projecte Occupay Pedofilya, un projecte homòfob molt similar que existia a Rússia i que asseguren que aquest home volia emular a Catalunya. També dona per acreditats els lligams del projecte homòfob amb la ideologia d'extrema dreta. El símbol a les xarxes dels Pilla Pilla, per exemple, eren els dits polzes de les mans col·locats de tal manera que dibuixaven una esvàstica.

El principal acusat va negar tots aquests vincles i va presentar-se al judici com un justicier que tenia únicament la intenció de "desemmascarar" pedòfils, independentment de la seva orientació sexual. La sentència, però, tomba aquesta argumentació i deixa clar que la intenció del líder dels Pilla Pilla i de les "caceres" que van organitzar el 2013 era humiliar les víctimes, i de retruc atemorir tot el col·lectiu, per la seva orientació sexual.

Tot i que en el cas de la resta del grup aquests lligams no queden tan acreditats, l'advocada de l'Observatori –que ha exercit l'acusació popular del cas–, Laia Serra, subratllava que "la sentència sí que dona per acreditat el repartiment de funcions" de la resta de membres del grup i, per tant, la seva participació en els fets. Així, el càmera que va enregistrar els atacs ha estat condemnat a 15 mesos de presó, tot i que només s’ha acreditat la seva participació en un dels casos. Per als altres membres del grup, les penes oscil·len entre els nou i els 27 mesos de presó en funció del nombre d’atacs que se’ls han pogut atribuir.

La Fiscalia demanava fins a 21 anys de presó per als acusats i l’acusació popular, fins a 15. Tot i que la sentència no reculli les elevades peticions de condemna que demanaven les acusacions, Serra es mostrava satisfeta per "l'esforç" del jutjat per apreciar el greuge a la dignitat col·lectiva, "un concepte nou que no sempre recullen aquest tipus de sentències i que ens serveix també per fer pedagogia jurídica", destacava la lletrada penalista.