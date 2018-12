Un home accepta dos anys de presó per haver submergit una nena en una banyera d'aigua bullent

Un home ha acceptat una condemna de dos anys de presó per haver submergit una nena en una banyera d'aigua bullent. La sentència de l'Audiència de Barcelona obliga l'home a indemnitzar la menor, que va patir cremades als peus i a les cames, amb 50.000 euros. L'acusat no haurà de complir la pena entre reixes sempre que no torni a delinquir en cinc anys i passi per un curset de sensibilització contra els maltractaments a menors.

Segons la sentència, els fets es van produir l'estiu del 2013 mentre el condemnat vivia amb la seva parella, que era qui en aquell moment s'estava fent càrrec de la nena, que tenia cinc anys. En un moment en què la dona no era al domicili, l'home va agafar la nena i "la va posar en una banyera plena d'aigua bullent". Com a conseqüència dels fets, la petita va patir cremades de segon i tercer grau a les cames i als peus.

L'home, que té vigent una ordre d'allunyament de la nena des del moment dels fets, va consignar 15.000 euros als jutjats com a compensació per les lesions. Tot i així el tribunal estableix que la indemnització ha de ser superior i la fixa en 50.000 euros.