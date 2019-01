Una setmana d’angoixa a Totalán per rescatar el Julen

Aquest migdia, a les dues, farà una setmana que el Julen, de dos anys, va caure al pou de Totalán, a Màlaga. Set dies i set nits en què els equips de rescat han treballat a contrarellotge i fent torns per no aturar ni un minut les feines per treure’l del forat. El desconeixement del terreny i les dificultats tècniques expliquen, en bona mesura, la durada extenuant d’un rescat sense precedents a l’Estat, malgrat que la família ha denunciat que falten recursos. Els equips de rescat asseguren que, si tot va bé, podran arribar fins al nen la matinada vinent. Encara no se sap si amb vida.

L’operació va entrar ahir en una nova fase perquè es va començar a perforar, per fi, el túnel vertical de 60 metres de profunditat que s’obrirà en paral·lel al pou on hi ha el Julen, una cavitat molt estreta -25 centímetres de diàmetre- però molt profunda -100 metres- que no tenia permís per ser construïda. La construcció d’aquest túnel durarà unes 15 hores, però quan s’arribi a la profunditat necessària encara caldrà excavar manualment una galeria horitzontal de tres metres de llargada per arribar fins al nen. Aquesta operació, que faran els miners desplaçats des d’Astúries amb pistoles i martells, durarà unes 20 hores més.

La perforació es va retardar perquè calia fer unes tasques prèvies. La més important era reduir el nivell de la muntanya i avançar feina a la superfície, per començar la perforació havent guanyat uns 23 metres. Un cop aconseguit el desnivell es va haver de col·locar una plataforma segura per fixar-hi la perforadora. El responsable de l’operació, que és delegat del Col·legi d’Enginyers de Camins de Màlaga, Ángel García, va explicar als mitjans ahir que d’aquesta manera només s’han de perforar 60 metres, i no 100 com es preveia d’entrada.

Ara la cosa més important és que no es tornin a trobar roques durant l’excavació, perquè aquest imprevist ja ha retardat molt el rescat i ha aturat algunes obres que s’estaven fent per salvar el nen. Per exemple, es va descartar la tècnica de succionar el material que es va trobar al pou on va caure el nen i que, a 73 metres de profunditat, tapava l’accés fins al final de la perforació. Ahir García va dir que des que es va optar per fer excavacions per arribar fins al Julen el rescat s’ha convertit en una “obra d’enginyeria civil humanitària”.

Amb tots els esforços centrats en aquest pou vertical, també s’ha rumiat com seria l’evacuació. Primer es va pensar que els miners accedissin al pou amb cordes, però s’ha buscat una via més segura per arribar fins al final del pou. En aquest sentit, el cos de Bombers de Màlaga ha creat una càpsula metàl·lica d’uns dos metres d’alçada i que, a la part inferior, té mig metre de dipòsit amb capacitat per a 500 quilos de terra, perquè els miners la puguin treure amb facilitat. L’invent, que funcionarà com un ascensor, té capacitat per a dues persones i materials, i en cas que hi hagi la necessitat de sortir molt ràpidament del pou hi podrien arribar a cabre tres persones.

Una onada de solidaritat

L’endemà de ser investit president d’Andalusia, Juanma Moreno va anar fins al lloc dels fets per transmetre a la família el seu suport. Moreno, que va assegurar que els equips de rescat feien “tot el que humanament és possible” per rescatar el Julen, va voler agrair la solidaritat que han rebut des de diferents llocs de l’Estat.

El cas, seguit al minut pels mitjans de comunicació, ha generat una onada de suport tant al poble com en d’altres llocs del país. A Totalán s’han recollit centenars de tones de menjar per als més de 100 efectius que treballen en el rescat, i hi ha veïns que han obert casa seva per acollir periodistes i efectius. El coordinador del rescat va dir ahir que l’ànim era “fort”. “No pesen les hores, el cansament o no dormir”, va dir. Si tot va bé, avui podria ser l’últim dia del rescat.