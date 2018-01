La síndica de Barcelona alerta del mal estat de molts nínxols al cementiri de Montjuïc

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha alertat aquest dimecres del mal estat de molts nínxols al cementiri de Montjuïc. Vilà ha fet arribar a l'Ajuntament els resultats de la investigació sobre l'esfondrament el 20 de setembre de 144 nínxols del cementiri, en els quals la síndica mostra els seus dubtes sobre el fet que l'incident fos imprevisible, tal com conclouen els informes tècnics encarregats per Cementiris a dos arquitectes. En aquest sentit, assenyala la possible existència de responsabilitat municipal en els danys ocasionats per l'ensorrament del bloc de nínxols, en no haver pres actuacions preventives per donar més seguretat a la construcció.

La síndica també vol fer esment que dos dies abans del sinistre es va detectar una esquerda de dimensions considerables, situada en una de les vies on es trobava l’edifici esfondrat, cosa que va alertar els responsables del manteniment i el director d’obres de Cementiris. Ara bé, cap dels informes tècnics dels arquitectes fa menció d’aquesta circumstància ni la relació que pot tenir amb el que consideren causant de l’esfondrament.

Més queixes pel mal estat dels nínxols

Una altra qüestió que segons Vilà cal destacar és que no es va alertar el cos de Bombers de Barcelona després de la detecció d’aquesta esquerda. No es pot presumir que la intervenció dels Bombers hagués impedit el fet resultant, però, en tot cas, segons diu, s'entén "que es tracta d’un cos especialitzat que té, entre altres funcions, la de realitzar actuacions de vigilància i prevenció per tal d’evitar o pal·liar les conseqüències de determinats sinistres", diu la síndica.

A més, Vilà posa en relleu la seva preocupació pel manteniment del recinte del cementiri de Montjuïc, i especialment pel fet que altres blocs de nínxols puguin estar en una situació similar al bloc esfondrat. Amb posterioritat als fets, han estat diverses les persones que s’han adreçat a la Sindicatura per denunciar el mal estat de conservació d’algunes sepultures i el manteniment d’algunes zones del cementiri. És per això que durant el mes de desembre alguns membres de l’equip de la Sindicatura van visitar el recinte i van poder observar un precari estat de conservació en moltes de les construccions funeràries.

Informar millor les famílies

Pel que fa a l’afectació en els drets de les persones titulars de les sepultures, la síndica constata que s’han ocasionat danys i perjudicis a les persones titulars de drets funeraris afectades pel col·lapse, i recomana a Cementiris de Barcelona SA que es compleixi amb rigor i transparència el deure d’informació que assisteix aquestes persones. Algunes famílies van expressar a la síndica la seva percepció que des de Cementiris de Barcelona SA no se’ls va informar amb diligència i transparència. Segons explicaven, els havien contactat individualment i els havien donat una informació incompleta sobre els fets.

Atesa la dimensió dels fets, la síndica creu que, més enllà de la roda de premsa efectuada o d’informació a títol individual, hauria calgut alguna convocatòria

informativa de caràcter general a les famílies afectades per donar-los a conèixer amb detall els fets succeïts i l’afectació general, així com les previsions dels treballs per normalitzar la situació.