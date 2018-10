Els sindicats docents xifren en un 70% el seguiment de la vaga de professors de la UB

El 70% dels professors de la Universitat de Barcelona (UB) han seguit la vaga convocada per reclamar millores laborals i regularitzar la figura dels professors associats, segons els convocants. La universitat, en canvi, ha dit que el seguiment ha estat "escàs" i que només a Educació i a Filosofia s'han suspès classes.

A la tarda, un centenar de p rofessors associats, professors amb contractes parcials i temporals i estudiants predoctorands de les diferents universitats catalanes s'han reunit en assemblea al Pati de Lletres de la UB i han decidit apostar per una vaga els dies 28 i 29 de novembre com a mesura de pressió. La decisió està sobre la taula dels comitès d'empresa de les distintes universitats.

Pel que fa a la protesta d'avui, Gerard Horta, portaveu de Transformem UB, la secció sindical convocant de la vaga, ha explicat a Efe que el professorat ha seguit "massivament" l'aturada, que està sent "total a Humanitats i al Campus del Raval i el Central, i ha tingut menys incidència a Biologia i a Dret". Per la seva banda, fonts de la UB han afirmat que "només hi ha hagut seguiment a Educació i a Filosofia, on s'han impartit la meitat de les classes, i que a la resta de facultats hi ha total normalitat".

Gerard Horta ha explicat que "la principal reivindicació és la regulació de la figura del professor fals associat", perquè "duen a terme tasques estructurals" quan "no és aquesta la seva comesa". El portaveu ha xifrat en 2.700 els professors associats a la UB, que corresponen a prop del 50% de la plantilla. D'aquests, només 700 són associats reals, ha explicat el portaveu, mentre que els 2.000 restants desenvolupen tasques estructurals com fer investigació, gestió i impartir assignatures troncals, amb un salari d'uns 500 euros mensuals.

Horta ha explicat que recentment s'ha celebrat una taula negociadora amb el vicerector de la UB Josep Batista i que, "encara que hi ha certa receptivitat", la resolució efectiva del conflicte "va per llarg". Mentre no arriba una solució definitiva, des de Transformem UB proposen que els professors associats de l'escala 1 passin a ser considerats de l'escala 4, amb la qual cosa passarien a percebre una nòmina de 1.100 euros mensuals en lloc dels 550 que cobren ara, ha defensat Horta.

Un professor associat d'universitat, en teoria, ha de poder acreditar que exerceix la seva activitat professional fora de l'àmbit acadèmic universitari i desenvolupa tasques docents aportant els seus coneixements i experiències professionals a la universitat. En la pràctica, aquesta realitat s'acaba convertint en una "perversió", ja que per poder accedir a un lloc d'associat, els professors "sovint" acrediten contractes externs que "poc tenen a veure amb la seva especialitat professional i a més acaben fent tasques estructurals", ha descrit el portaveu sindical.

La protesta d'avui pretén "donar visibilitat a la precarietat que afecta la universitat" i sumar la resta d'universitats a la reivindicació, segons Horta, per la qual cosa aquesta tarda el personal docent i investigador de totes les universitats catalanes està cridat a participar en assemblees.

Una altra de les reivindicacions dels convocants és la implementació de plans d'estabilització per als investigadors predoctorals, postdoctorals, col·laboradors, lectors i agregats interins, i que se'ls contracti a jornada completa.