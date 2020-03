El sistema sanitari es prepara per rebre el doble de pacients

“Fa setmanes que el sistema es prepara per a un increment de la demanda assistencial”, va afirmar ahir el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, que va admetre que la crisi sanitària originada pel coronavirus el tensionarà: es duplicaran els pacients en les pròximes setmanes i la pressió s’allargarà entre vuit i deu setmanes, segons va apuntar.

Ahir Catalunya tenia 509 positius, i l’activitat ordinària dels centres -que Comella va definir de “molt nombrosa i exitosa”- no s’atura. Precisament per això, el Govern treballa per abaixar el ritme de l’expansió del virus i frenar un potencial col·lapse del sistema sanitari mitjançant plans de confinament en zones de transmissió elevada, com la Conca d’Òdena, o tancaments d’espais susceptibles d’aplegar grans concentracions de persones. Però aquests escuts no són prou forts per barrar-li el pas al virus. Com va avançar l’ARA, els centres sanitaris podran aprofitar l’experiència acumulada i posar en marxa plans de contingència que ja es van desplegar durant l’epidèmia de la grip A l’any 2009, així com noves mesures per preparar el sistema per a una allau de pacients.

Plans de medicació

Allargar-ne la vigència per evitar que els pacients vagin als centres

La directora de l’àrea sanitària del CatSalut, Xènia Acebes, va explicar que s’estan preparant decisions “de manera coordinada amb centres i professionals” per blindar la xarxa assistencial i protegir la població més vulnerable. Entre les mesures, destaca l’allargament de la vigència de les receptes mèdiques perquè els malalts crònics no hagin d’anar als ambulatoris ni a les farmàcies -comunitàries o hospitalàries- a renovar els seus plans terapèutics o a recollir la medicació.

Cirurgies i proves

Ajornar les intervencions que no siguin urgents

Les operacions de cataractes, hèrnies, pròtesis de genoll i cirurgia maxilofacial es consideren intervencions quirúrgiques no urgents i són les primeres que s’han començat a reprogramar per buidar els quiròfans i les sales de reanimació, que poden reconvertir-se en unitats de cures intensives, segons Comella. També s’ajornaran les consultes externes i les proves diagnòstiques.

Visites a familiars

Un acompanyant per ingressat, sempre el mateix si és possible

Salut avala la mesura que hospitals com la Vall d’Hebron de Barcelona o el Doctor Trueta de Girona ja recomanen als acompanyants dels pacients ingressats, ja siguin en unitats de cures intensives o per patologies agudes: han de limitar la seva presència i és recomanable que només accedeixi a veure el pacient una única persona.

Metges jubilats

S’estudien vies per augmentar el personal en casos com Igualada

A Catalunya més de 400 professionals sanitaris estan aïllats a causa de la Covid-19. El Col·legi de Metges va començar ahir un procés de selecció entre professionals jubilats recentment per poder reforçar l’Hospital d’Igualada, que té 200 dels seus mil treballadors en aïllament preventiu. Salut no descarta aquesta opció, especialment en casos com el de la capital de l’Anoia, on el 60% dels afectats són professionals de la salut. De fet, Acebes ja va admetre a l’ARA que hi haurà centres que podran incorporar-los, si és necessari, com s’ha fet en altres països.