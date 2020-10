La situació "crítica" aboca Catalunya a nous confinaments

Quan faci dues setmanes del tancament de bars i restaurants i una que el Govern va demanar l'estat d'alarma per aplicar el toc de queda nocturn, Catalunya aprovarà noves restriccions per aturar una pandèmia que segueix descontrolada al país. La situació, que segons Salut és "crítica" i "insostenible", obliga a prendre més mesures: a la més que probable pròrroga de les restriccions vigents, cal sumar-hi la possibilitat que se n'afegeixin de noves. Sobre la taula dels experts hi ha almenys tres tipus de confinaments: un tancament domiciliari durant el cap de setmana, com ha suggerit la portaveu del Govern, Meritxell Budó; un de general durant 15 dies, malgrat que caldria el permís d'un jutge per tirar-lo endavant; i un confinament perimetral, que és l'única mesura que restringeix la mobilitat que pot prendre el Govern perquè així ho preveu el decret de l'estat d'alarma aprovat per la Moncloa.

"Hi haurà noves mesures perquè les necessitem", ha assegurat el secretari general de Salut, Marc Ramentol, en una roda de premsa amb el coordinador de la unitat de seguiment del coronavirus a Catalunya, Jacobo Mendioroz. Més enllà d'això, però, no han volgut concretar quines seran aquestes noves restriccions i s'han limitat a dir que el Govern les està estudiant totes. "No tenim un manual de gestió de la pandèmia. Necessitem temps per prendre la millor decisió possible", ha dit Ramentol. Al matí, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha declarat a la Cadena SER que preferia "no especular" i anunciar les mesures quan estiguessin "definides".

Tant Ramentol com Mendioroz han estat força contundents a l'hora de descriure la situació epidemiològica del país. Han dit que les dades indiquen que les restriccions aprovades ara fa deu dies tenen un cert efecte i que la pandèmia, tot i que creix, ho fa a un ritme més baix que les últimes setmanes. És el que Ramentol ha definit com una "aparent desacceleració". "Els esforços es noten, no són en va", ha volgut deixar clar. Ara bé, les xifres són encara molt lluny de ser bones. De fet, són "insostenibles".

L'edat mitjana dels contagiats continua pujant, i en les últimes hores s'han diagnosticat més de 5.000 nous positius i han mort 39 persones, i la incidència acumulada en els últims 14 dies s'ha situat en gairebé 607,9 casos per cada 100.000 habitants, més del doble de la que hi havia fa tres setmanes. El risc de rebrot, que mesura el creixement potencial de la pandèmia, també continua disparat, i ja és de 887, 43 punts més que ahir i quasi el doble que el màxim de la primera onada, per bé que aleshores es feien molts menys tests. "El nostre sistema sanitari no pot aguantar gaire més aquestes dades de contagis", ha avisat.

Tensa situació als hospitals

En efecte, la situació als hospitals cada cop és més complicada. Les unitats de cures intensives (UCI) estan per sobre del 80% d'ocupació i en una setmana ha pujat molt el nombre de malalts de covid que ocupen aquests llits: de 243 ara fa sis dies s'ha passat a 368 malalts greus ingressats per coronavirus, el 46% del total; és a dir, que en els propers dies les UCI tindran més pacients per covid que d'altres patologies, un fet que no passava des de feia mesos. "La situació és crítica i ho és a tota la xarxa, i ho continuarà sent els pròxims dies", ha avançat Ramentol, que ha garantit que la segona onada requerirà de nou el "sobreesforç" del personal sanitari.

Tot i la complicada situació, Salut encara no ha indicat als hospitals que facin una "cancel·lació massiva de l'activitat programada" per atendre els malalts de covid: "És una línia vermella que no volem creuar, no ens ho podem permetre", ha dit Ramentol. Tanmateix, alguns hospitals catalans han començat a cancel·lar operacions, com a les Terres de l'Ebre. La pressió assistencial per l'augment d'ingressos de covid i pels brots que afecten personal dels hospitals Verge de la Cinta de Tortosa i d'Amposta han obligat a reorganitzar la seva àrea quirúrgica.

Retards en els resultats de les PCR

La pressió també es nota a l'hora de gestionar les PCR. Si hi ha retards en l'entrega dels resultats de les PCR, ha dit Ramentol, és a causa del "gran volum" de proves que s'estan fent, una autèntica "allau" que obliga el sistema a fer 30.000 PCR al dia, de les quals 20.000 són de contactes estrets dels positius. La bossa de proves pendents es podria eixugar amb l'ajuda dels tests d'antígens.

Més complicada de solucionar és una de les dades més preocupants que ha donat aquest dimarts Salut: el 40% dels aïllats -perquè són positius o perquè són contactes d'un positiu- no segueixen les quarantenes en la seva totalitat. Des de Salut són conscients que hi ha qui no les pot complir per motius econòmics o de condicions d'habitatge, per exemple, però alhora han demanat "millorar el grau de consciència col·lectiva" per poder tallar les cadenes de contagis. En aquest sentit, la conselleria demana extremar precaucions aquest cap de setmana, en què coincideixen les festes tradicionals de la castanyada i Tots Sants. "No és el moment de fer Halloween ni cap tipus d'activitat que ens faci interaccionar amb molta gent", ha insistit en diverses ocasions Mendioroz, que ha recordat que la pandèmia és un tema "prou delicat com per jugar amb frivolitats".