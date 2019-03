Un sotsinspector de la Policia Nacional admet que l'1-O va donar puntades de peu a votants

Un sotsinspector de la Policia Nacional ha declarat aquest divendres al jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona, que investiga les càrregues policials de l'1-O a la ciutat, per haver donat cops de peu a votants que estaven asseguts al pati de l'IES Pau Claris. El sotsinspector ja havia declarat abans al mateix jutjat, que també l'investiga per suposadament haver lesionat dels dits Marta Torrecillas l'1-O. En declaracions als mitjans, l'advocada d'Irídia, Anaïs Franquesa, que porta l'acusació particular de diversos ferits, ha explicat que el policia s'ha reconegut en les imatges gravades al pati del centre, en les quals "se'l veu clarament donant puntades de peu a persones a terra".

L'investigat ha explicat que eren "cops de peu molt lleus, que en cap cas lesionaven les persones assegudes, i que anaven adreçats a la sola de la sabata", segons ha detallat Franquesa. En aquest sentit, l'advocada ha afegit que el sotsinspector ho ha justificat perquè volia "facilitar la feina a altres companys perquè la gent no els agredís". Segons l'advocada de l'Associació Juristes pels Drets Humans, Núria Garrido, el policia ha al·legat que va actuar per "defensar-se perquè l'estaven atacant, amenaçant i agredint", tot i que en els vídeos no s'aprecia, segons ella.

Aquest divendres també ha declarat l'últim escuder que quedava pendent dels 10 citats com a testimonis, que anaven en binomi amb els 11 escopeters que van actuar aquell dia al CEIP Ramon Llull, on Roger Español va perdre un ull durant les càrregues. Franquesa ha explicat que la declaració de l'escuder s'ha mantingut en la línia del que van declarar els altres escuders en una sessió anterior: "Que no va veure en cap moment que Roger Español resultés ferit, ni ningú, de gravetat". "Cosa que ens porta a una conclusió: algú, o té molt mala memòria, o està ocultant els fets", ha destacat l'advocada, perquè en el moment del tret que fereix Español es veu clarament que a pocs metres hi ha com a mínim dos escuders.

Aquest divendres al jutjat de Barcelona, a part del sotsinspector i l'escuder, han declarat dos agents més de la Policia Nacional investigats per la seva actuació l'1-O als col·legis electorals de la ciutat: concretament, al CEIP Dolors Monserdà i a l'Escola Mediterrània.

"Parlen de muralles humanes i de tumult"

L'advocada de l'Associació Juristes pels Drets Humans, que també representa diversos ferits, ha explicat als mitjans que els agents investigats han fet servir una terminologia comuna en les declaracions per justificar la seva actuació: "Parlen de muralles humanes, de multitud hostil, de tumult i de situació descontrolada". Garrido ha conclòs que és el mateix llenguatge que fan servir els fiscals en el judici al Procés al Tribunal Suprem, parlant de la gent "com si fossin un objecte, una massa" que exerceix una resistència hostil extrema i una violència extrema, encara que després no saben concretar, ha precisat l'advocada.

El divendres de la setmana vinent estan citats a declarar al mateix jutjat tres policies nacionals més investigats per les càrregues al CEIP Estel de Barcelona. En les diverses peces del cas del jutjat número 7 de Barcelona hi ha 37 agents investigats per les actuacions de l'1-O.