La Meridiana, a punt d'arribar als 100 dies de talls tot i l'oposició de l'Ajuntament

L'Ajuntament de Barcelona ja ha enviat dos informes desfavorables al departament d'Interior per "acabar" amb els talls diaris a l'avinguda Meridiana. Des que els manifestants van decidir comunicar la seva concentració al departament d'Interior, el consistori ha manifestat la seva oposició a la protesta i ha apostat per moure-la al passeig Fabra i Puig, a pocs metres de la Meridiana, tot i que fora de la via d'accés a la ciutat. Fins ara, però, Interior ha descartat prohibir la mobilització i els manifestants ja estan a punt d'arribar al centenar de talls consecutius des que es va dictar la sentència contra els líders independentistes. Serà aquest dimarts al vespre, quan se celebrarà la jornada número 100.

Abans, aquest dilluns al vespre, s'ha fet una convocatòria extraordinària contra un grup ultra que ha anunciat una protesta, a la mateixa hora, a pocs metres. Una situació que es va viure fa pocs dies, el 10 de gener, quan els antiavalots de la Brigada Mòbil (Brimo) dels Mossos d'Esquadra van intervenir per evitar que es produís cap enfrontament per una altra mobilització ultra. De fet, els antidisturbis no han sigut gaire habituals les últimes setmanes als talls a la Meridiana, encara que a finals de novembre van intensificar la pressió i alguns dies van arribar a dissoldre els talls. Va coincidir amb l'avís del tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, que va dir que la concentració a la Meridiana havia "d'acabar" després d'haver desallotjat la plaça Universitat.

Però, just en la línia contrària de Batlle, la protesta ha continuat. És més, a principis de desembre els manifestants van decidir comunicar la seva concentració a Interior, que va demanar un informe al consistori (com fa amb cada municipi quan es convoca una mobilització). Barcelona apostava per "denegar" els talls a la Meridiana pels "perjudicis" que causen, però el departament va descartar prohibir-los. Com que la durada màxima de la comunicació d'una protesta és de 30 dies, a principis d'aquest mes la situació es va repetir: els manifestants van mantenir l'anunci de la seva mobilització i Interior va reclamar un nou informe a l'Ajuntament, que va respondre que tornava a ser "desfavorable".

En aquest segon informe, el consistori proposava un altre espai per fer la concentració i garantir el dret a la protesta. L'Ajuntament de Barcelona volia que la mobilització es traslladés a la calçada del passeig Fabra i Puig, a tocar de la Meridiana. D'aquesta manera no afectaria la via d'accés a la ciutat. Per al consistori, els talls diaris a la cruïlla tenen una afectació "transcendental" per a la mobilitat, així com per a la seguretat viària "tant dels conductors com dels vianants". Però la proposta de l'Ajuntament de moment no ha prosperat, i per això els manifestants esperen que el temps els acompanyi aquest dimarts al vespre per poder celebrar com pertoca els 100 talls a la Meridiana.