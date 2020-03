"Les mascaretes s'estan venent fins a un 400% més cares del seu preu habitual"

El sistema de salut català té ara per ara marge als hospitals per donar resposta a la crisi del coronavirus, però "la tensió serà alta", alerta el director del CatSalut, Adrià Comella, que transmet més preocupació per com poden estar els hospitals els últims dies que per un moment actual en el qual "els hospitals treballen molt ordenadament".

El gestor assegura que les residències ja tenen al seu abast kits de protecció que impediran que treballin amb persones aïllades sense mascaretes i afirma que es gasten aproximadament un milió de mascaretes. "Hi ha un problema de competència mundial que fa que sigui difícil accedir al mercat, però tenim uns circuits força estabilitzats de proveïdors. Això sí, s'arriben a vendre a un 400% més del seu preu habitual al mercat", explica Comella, que ha criticat la gestió del govern espanyol de les mascaretes confiscades.

"Hem sigut molt enèrgics a l'explicar al ministeri que la manera d'ajudar el sistema no és incorporar més requises, sinó incorporar més capacitat de compra, tant a la Xina com estimulant la producció pròpia i reconvertint tallers. Per fer això últim, la força de l'Estat és més eficaç", ha explicat Comella, que ha reconegut que hi va haver "confusió entre fabricants i forces de l'ordre" quan el govern espanyol va anunciar que centralitzava la gestió del coronavirus i, per tant, la distribució de mascaretes.

El sistema sanitari català, ha dit Comella, té 140.000 treballadors sanitaris que comptaran amb entre 20.000 i 25.000 treballadors més gràcies a la sanitat privada i incorporacions del MIR, cosa que, per ara, fa que la xifra de treballadors de baixa pel Covid-19 no sigui "molt rellevant". Ha reconegut, això sí, que "ens faran patir tots els hospitals" durant els pròxims dies per l'increment de pacients, que pot fer que s'hagin d'habilitar hospitals de campanya, un escenari que no es preveu a curtíssim termini perquè per ara les places són suficients.