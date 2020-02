Les limitacions al joc online es queden curtes

Una regulació positiva però que fa curt. Així s'han pres les entitats el nou decret del govern espanyol que limita la publicitat de jocs i apostes. Quan entri en vigor la nova normativa, tant mitjans tradicionals com plataformes digitals només podran emetre aquest tipus d'anuncis entre la una i les cinc de la matinada. Ara bé, el text introdueix una excepció important: les retransmissions esportives que se celebrin a partir de les vuit del vespre no hauran de complir aquesta nova regla.

Terapeutes i professionals que tracten la ludopatia aplaudeixen el pas que fa el govern espanyol però lamenten que no n'hi ha prou: "Ja anem tard regulant la publicitat de jocs i apostes, i és una llàstima que no inclogui les retransmissions esportives, però era previsible: no ens podíem carregar el Sant Grial del futbol", opina el president de l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials (Acencas), Francesc Perendreu, que ja ha advertit que la seva entitat presentarà al·legacions a la nova llei.

"És com si l'amo d'un bar regalés 100€ per jugar a l'escurabutxaques" Francesc Perendreu President d'Acencas

Un dels principals motius de decepció és que la normativa no abasta tots els aspectes que consideren essencials per prevenir l'addicció i la ludopatia. Prohibirà, per exemple, que els usuaris rebin publicitat sobre bons de fidelització, però per a Perendreu el que s'hauria d'il·legalitzar és que una empresa pugui regalar 100 euros per incentivar el joc: "És com si l'amo d'un bar em donés 100 euros perquè provés la màquina escurabutxaques nova, o com si em regalessin 50 partides gratuïtes la primera vegada que vagi a un bingo. Algú ho entendria?", es pregunta.

El director del Fòrum Terapèutic de Girona, Francesc Fernández, afegeix que a més de limitar els horaris dels anuncis també s'haurien d'aplicar moltes més mesures: "S'ha d'invertir sobretot en prevenció, treballar amb els pares i amb els infants, amb sessions en què es parli dels valors, de les conductes de risc, de les addiccions".

Un perfil perillosament jove

A més, els terapeutes alerten que el perfil de ludòpata ha canviat els últims cinc anys. Abans el perfil majoritari eren homes d'entre 45 i 55 anys, de classe mitjana-baixa i que solien jugar a les màquines escurabutxaques i bingos. Ara, en canvi, la majoria de pacients són homes d'entre 25 i 35 anys, de classe mitjana-alta, amb estudis universitaris i que juguen a les apostes en línia: "Com que en saben molt d'un esport concret, es pensen que l'encertaran. No juguen tant per guanyar diners com per triomfar, per sentir-se bé cada dia", apunta el director d'Acencas.

"I la recuperació és més complicada perquè és més difícil restringir l'accés a la seva addicció", conclou Perendreu. Fernández afegeix, en el mateix sentit, que els pacients que arriben a la seva consulta "generalment no és per voluntat pròpia": "Venen els pares pels deutes que ha acumulat el fill, o els malalts venen perquè han demanat microcrèdits amb interessos molt alts i poden tenir deutes de 50.000 o 100.000 euros que no poden afrontar".

Pares i mares desinformats

Tant Perendreu com Fernández han notat en els últims cinc anys un increment dels pares i mares que demanen informació sobre les noves addiccions online. "S'acostuma a veure molt clars els perills de sortir al carrer –el risc de ser víctima d'un robatori, per exemple– i, en canvi, els pares consideren segur que els fills es quedin a casa amb la tauleta, però això també pot ser perillós. Per això s'ha de treballar la prevenció", insisteix el director del Fòrum Terapèutic.

De fet, un dels aspectes en què s'ha d'incidir especialment amb campanyes de prevenció és en el fet que socialment, i a diferència dels bingos o màquines escurabutxaques, "els jocs i apostes per internet no estan mal vistos entre els joves, no ho veuen com una cosa dolenta", subratlla Fernández.