Es lliura l'autor del tiroteig al bar de Sant Carles de la Ràpita i detenen la seva exparella com a còmplice

El suposat autor del tiroteig d'aquest dimecres a la tarda en un bar de Sant Carles de la Ràpita s'ha personat aquest dijous al migdia a la caserna de la Guàrdia Civil de la mateixa població per lliurar-se a les autoritats. L'home, veí de la Ràpita de 49 anys, passarà a disposició dels Mossos d'Esquadra, que el buscaven per l'agressió a trets de pistola a l'interior del bar Punxa'm Pinxo amb el resultat de dos ferits: la seva excompanya sentimental, de 32 anys, i un amic d'ella, de 46. La policia l'acusa d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa contra l'home i de lesions per imprudència contra la seva exparella. Els dos ferits continuen ingressats a l'Hospital Verge de la Cinta recuperant-se de les ferides i no es tem per la seva vida. Segons l'ACN, els Mossos també van detenir aquest dimecres a la nit la dona com a còmplice de l'homicidi.

Els fets van tenir lloc aquest dimecres a les cinc de la tarda, quan l'home va arribar a l'establiment acompanyat de la seva exparella, on haurien anat a trobar un amic d'ella. Just després d'entrar al bar, l'agressor, acompanyat de la dona, va abordar l'home directament, sense cap discussió prèvia, quan aquest entrava als lavabos del local. Allà va acabar disparant-li dos trets: un d'ells va ferir l'home a l'espatlla, però l'altre va acabar impactant la dona a la cuixa. El ferit va aconseguir fugir del bar i arribar fins a un supermercat pròxim. La seqüència va quedar enregistrada per les càmeres de seguretat de l'establiment. L'autor dels trets es va aconseguir escapar del lloc.

De moment els Mossos no descarten cap hipòtesi de la motivació dels fets: que es tracti d'unes disputes sentimentals o bé de possibles revenges per un altre tipus de conflicte. El jutjat número 3 d'Amposta s'ha fet càrrec del cas.