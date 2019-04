El ‘top manta’ esquiva la Guàrdia Urbana

Primer va ser l’estació de Plaça Catalunya i ara és el torn del Portal de la Pau. Des d’aquest dimecres, agents de la Guàrdia Urbana i la Policia Portuària es despleguen de manera estable a la part baixa de la Rambla, a la zona del Portal de la Pau (on hi ha l’estàtua de Colom) per prevenir-hi la venda ambulant. Es tracta del següent pas de l’Ajuntament de Barcelona per lluitar contra el top manta al front marítim, un dels llocs de la ciutat on té més activitat. Però l’efecte del nou dispositiu ha suposat que els venedors ambulants s’hagin traslladat de lloc fins a generar una sobrecàrrega al passeig Joan de Borbó, on manters i compradors ja fa temps que col·lapsen les voreres i s’han convertit en part del paisatge urbà. “Avui som molts més”, assegurava un dels manters de la zona: l’home va tallar la conversa de seguida que una parella parava atenció a la manta una mica més del que ho fan la majoria de turistes que passegen per la part més pròxima al mar. El passeig Joan de Borbó reunia ahir prop d’un centenar de venedors. “Els nous són allà”, deia el manter assenyalant amb la mà una vintena de joves.

Els anomenats nous, que simplement s’havien mogut uns metres des del Portal de la Pau, se situaven a una zona més allunyada del flux de turistes i, per tant, amb menys compradors potencials. Allà els nouvinguts, que s’agrupaven en parelles o grups de quatre com a màxim, no desplegaven les mantes del tot. “En algun moment la policia se n’anirà de Colom i llavors hi tornarem”, comentaven esperançats.

El desplegament policial al Portal de la Pau està encapçalat per la Guàrdia Urbana de Barcelona i el sistema d’actuació, segons l’Ajuntament, “és el mateix” que s’ha fet al voltant de la plaça Catalunya. S’ha copiat el mateix model que fa dos mesos es va posar en marxa al vestíbul de l’estació de Rodalies i metro i, per tant, la idea és que el nou dispositiu també sigui permanent, estable i amb la participació de diversos cossos policials. De fet, el consistori explicava ahir que la “constància” del dispositiu a la plaça Catalunya de Barcelona “ha fet disminuir el nombre de venedors ambulants que venien d’altres poblacions”. Per això valora com un “èxit” aquest model.

Per aconseguir fer l’operatiu al Portal de la Pau, els últims dos mesos l’Ajuntament, la Delegació del govern espanyol i el Port de Barcelona han mantingut converses per “posar en comú” que el top manta al front marítim de la ciutat “requereix una intervenció coordinada” entre tots els operadors de l’espai, perquè és una zona portuària.

El sindicat de venedors ambulants de Barcelona qualifica aquests últims operatius per controlar el top manta d’electoralisme i retreu al consistori que “rendibilitzi la humanitat”. “La dreta ens utilitza per justificar el racisme i l’esquerra guarda silenci”, explica un dels vuit portaveus que té el sindicat, i afegeix: “És molt trist que durant el període electoral es deixin de banda els principis”. Lamenta també que els partits polítics i les administracions hagin fet de la venda ambulant un problema de la ciutat, i assegura que la qüestió s’hauria de tractar com una qüestió de “pobresa”.

El sindicat de manters aposta per fer una crida a la societat civil a mobilitzar-se: “Volem parlar amb els veïns i que ells també qüestionin les administracions”. També es queixen que se’ls hagi “arraconat” a la part baixa del port.

La resta del litoral, pendent

El dispositiu estable contra el top manta al front marítim de Barcelona vol prioritzar les àrees amb més pas de persones i comerç: per això de moment se centra en la zona del Portal de la Pau. Pel que fa a la resta del front marítim, l’Ajuntament explica que s’hi continuarà actuant “periòdicament”, prioritzant les parts “amb més necessitats de mobilitat i pròximes al comerç”. Tot i això, la zona on hi havia el dispositiu estable era l’única on ahir a la tarda no hi havia venedors, perquè en altres llocs del front marítim, sense aquesta presència policial permanent, els manters hi mantenien l’activitat.

El consistori defensa que les últimes setmanes ja s’han fet operatius diaris al Portal de la Pau, però que la voluntat de fer-los de manera estable en aquesta zona ha de servir “per evitar que s’hi produeixi la venda ambulant”. L’Ajuntament subratlla “la bona predisposició de totes les parts” implicades en el dispositiu del front marítim, perquè és una zona amb competències compartides. A la plaça Catalunya passa el mateix i això fa que, en aquest cas, el dispositiu el formin tant els Mossos d’Esquadra com vigilants de seguretat privada de Renfe i TMB.