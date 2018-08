La trama terrorista del 17-A va costar menys de 3.500 euros

Fabricar centenars de quilos de triperòxid d’acetona -un explosiu gairebé tan potent com el TNT-, llogar quatre furgonetes i comprar quatre ganivets i una destral va costar menys de 3.500 euros als terroristes del 17-A. Aquesta xifra es pot calcular a partir dels documents inclosos al sumari del cas dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Tot i que alguns dels jihadistes van demanar crèdits ràpids, aquesta xifra demostra que no els calia cap gran finançament, sobretot si tenim en compte que la cèl·lula tenia com a mínim deu membres. Amb 350 euros per cap haurien pagat el crim.

La majoria d’aquests diners, uns 2.600 euros, es van destinar a la fabricació dels explosius, un cinturó bomba i 19 granades casolanes. Però tot això no es va arribar a fer servir. Llogar la furgoneta amb què Younes Abouyaqoub va perpetrar l’atropellament massiu de la Rambla va costar 150 euros, i els quatre ganivets i la destral amb què cinc terroristes van atacar Cambrils no valien més de 40 euros. A banda, cal comptar 610 euros més que els terroristes es van gastar llogant dues furgonetes que no van utilitzar en el crim -una la van deixar abandonada a Vic i l’altra la va estavellar Mohamed Hichamy a l’AP-7 en un accident que va tenir hores abans de l’atac de Cambrils. Els atemptats que finalment es van cometre no van costar ni 200 euros, gasolina a part. El resultat: 24 morts -incloent-hi els vuit terroristes-, més de 150 ferits i un país consternat.

La imprudència dels terroristes a l’hora de fabricar el triperòxid d’acetona -també conegut com a TAPT o mare de Satanàs - va evitar moltes morts. Tot i això, un informe dels Tedax dels Mossos que consta al sumari calcula que la cèl·lula hauria arribat a fabricar entre 200 i 500 quilos d’explosius. Entre la runa de la casa d’Alcanar que va explotar, els artificiers hi van trobar un cinturó bomba preparat per activar-se amb un polsador i 19 granades de metxa. Un arsenal que tan sols els havia costat uns 2.600 euros.

Els elements bàsics per fer triperòxid d’acetona són: aigua oxigenada, acetona i àcid. En algunes fases del procés també es fa servir bicarbonat sòdic i filtres -en aquest cas, fundes de coixí, segons l’informe dels Tedax-, a part de recipients de plàstic i de vidre, guants, màscares protectores, etc. La policia documenta que els terroristes -probablement Mohamed Hichamy i Yousseff Aaalla- van comprar 345 litres d’aigua oxigenada en establiments de Sant Feliu de Guíxols i Tortosa. En aquest últim comerç, d’on se’n van endur 240 litres, també van comprar-hi 10 bidons buits i en total es van gastar 412 euros. Hichamy va llogar una furgoneta per endur-se el material: 400 euros més.

Els investigadors també han acreditat que els jihadistes -sobretot Hichamy- van comprar 500 litres d’acetona en drogueries i botigues de Gurb, Tortosa i Vinaròs. El sumari documenta que 325 litres els van costar 814 euros, però els 125 litres que falten es poden inferir d’aquest preu: en total, 1.127 euros. La garrafa de 25 litres d’àcid sulfúric, en canvi, els va sortir de franc: els Mossos han arribat a la conclusió que Mohamed Hichamy l’havia robada a l’empresa de forja i estampació d’acer on treballava, a Campdevànol. Allà també va robar molts altres materials, tal com explicaven els terroristes, vantant-se’n, en un vídeo que hi havia en un mòbil localitzat entre la runa d’Alcanar.

Els investigadors també han documentat la compra de fundes de coixí i brides a Sant Carles de la Ràpita (41 euros) i de polsadors, interruptors i bombetes en una altra botiga del mateix poble (33 euros). Els van fer servir per fer els circuits elèctrics que havien de fer detonar el cinturó i les bombes. A part, cal afegir-hi la despesa de reomplir i canviar bombones de butà, el material fungible per fer els cinturons i altres elements, i també les neveres per guardar l’explosiu. Uns 600 euros més.

Perillositat extrema

Un exemple recent pot servir per entendre la perillositat del triperòxid d’acetona: el 3 de febrer de l’any passat un estudiant de química de la Universitat de Bristol que feia un experiment en va obtenir, sense voler-ho, entre 30 i 40 grams. The Telegraph explica que els serveis d’emergències van desallotjar tota la facultat i un cop buida es van endur el TAPT a uns jardins propers i el van fer esclatar en una explosió controlada. Els terroristes del 17-A van fabricar centenars de quilos de mare de Satanàs a la casa ocupada d’Alcanar; segons els Tedax, fent la reacció química a la banyera plena de gel i assecant els cristalls d’explosiu en sacs fets amb les fundes de coixí i al terra del lavabo. Creuen que tot plegat va rebentar quan manipulaven el TATP que emmagatzemaven en neveres al garatge.