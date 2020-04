La tornada a la feina comporta un increment del 50% del trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona

Prop d'un milió de catalans han tornat a la feina aquest dimarts. El govern espanyol va aixecar el confinament total perquè els treballadors d'activitats no essencials poguessin tornar a treballar, i això ha fet que el trànsit a l'àrea de Barcelona hagi crescut més d'un 50% a primera hora d'aquest dimarts –primer dia laborable després de Setmana Santa– respecte a fa una setmana, el dimarts 7 d'abril.

Segons les dades de trànsit, fins a les 9 del matí el trànsit de sortida de la capital catalana ha crescut un 56'2% i el d'entrada un 51'4% en relació amb fa una setmana, quan l'activitat no essencial estava completament aturada arreu del territori. Aquest dimarts, però, entre 800.000 i 1.000.000 treballadors han tornat a l'activitat, segons un estudi de la Cambra de Comerç. Una xifra que podria ser major si no fos perquè molta gent pot continuar fent teletreball des de casa i perquè molts treballadors s'han vist afectats per ERTOs.

Tot i l'important increment en el trànsit tant d'entrada com de sortida a Barcelona, les dades segueixen sent més baixes en relació amb un dimarts qualsevol, amb un descens de la mobilitat de gairebé un 60%.

Precisament, durant aquest dimarts, equips de voluntaris de Protecció Civil i la Creu Roja han repartit les 1.714.000 mascaretes enviades pel govern espanyol en un centenar de punts "estratègics" dels municipis que tenen més de 30.000 habitants –és a dir, les grans ciutats–. Si bé la recomanació estatal anava dirigida a abastir les poblacions amb més de 50.000 habitants, el Govern va decidir ampliar el focus i se n'han repartit en municipis més petits on es preveu un repunt en la mobilitat.