El transport públic metropolità preveu perdre 439 milions d'euros fins a final d'any a tot Catalunya

Les quatre autoritats del transport metropolità (ATM) que hi ha a Catalunya perdran 439 milions d'euros fins a final d'any per culpa de la pandèmia del covid-19, segons un informe publicat aquest dilluns pel departament d'Afers Socials, Treball i Família sobre les afectacions de la pandèmia en diversos sectors de l'economia i la societat.

La disminució d'un 76,1% de viatges validats respecte al mateix període (entre març i maig) de l'any passat ja ha ocasionat una pèrdua de 220 milions d'euros, però s'espera que des de la represa fins a final d'any la ferida econòmica es faci encara més gran. Fonts del sector, tanmateix, alerten que les pèrdues tarifàries s'hauran de compensar amb més aportacions de l'administració i que, per tant, la pèrdua de diners no serà tan dura com s'espera. Durant els moments de més confinament la caiguda de l'activitat va ser d'entre el 93% i el 99%.

L'informe també avalua la caiguda d'altres sectors, com les activitats aeroportuàries, un dels sectors més afectats, amb una caiguda d'activitat d'entre el 95% i el 97% respecte a una situació de normalitat. L'informe no dona en aquest cas xifres econòmiques de les aerolínies, però calcula que els ERTO han afectat un total de 1.945 persones fins ara a Catalunya.

Entre les poques bones notícies que aporta el document hi ha l'anàlisi de l'evolució de la qualitat de l'aire. Els nivells de diòxid de nitrogen de l'anell metropolità en dies feiners estaven durant l'any 2019 al voltant de 900.000, mentre que durant els dies de més confinament es van situar en 200.000, un 80% menys.

Pel que fa als residus, durant el confinament es va incrementar la recollida d'envasos entre un 14% i un 19%, però es van reduir tant les recollides d'orgànics, com de paper i cartró, vidre i la resta de residus. Es va disparar, entre març, abril i maig, el tractament de residus sanitaris, que va arribar a 3.982 tones, un 20% més dels que es generen durant un any sencer.