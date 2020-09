La tornada a classe: un examen per al transport públic

La tornada a l’escola marca avui el gran punt d’inflexió de la nova normalitat i serà un examen per al transport públic, que recupera l’oferta habitual prèvia a la pandèmia. En el cas del metro de Barcelona, a més, amb un reforç a les hores punta per evitar possibles aglomeracions. A partir d’avui tot funcionarà al 100%. Rodalies, per exemple, recupera els horaris normals a les línies R7 i R8, que es van veure alterades pel tancament de la UAB, i Ferrocarrils normalitza el trajecte de la L7. Tot i que no s’espera que la demanda arribi als nivells d’un mes de setembre qualsevol -aquests dies es movia al voltant del 60% en tots els operadors-, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) desplegarà la seva oferta màxima i sumarà quatre trens més a l’hora punta del matí al metro (159 en total) i onze més a l’hora de màxima demanda de la tarda (148 en total): es reforcen les línies 1 i 5 a primera hora i a la tarda s’hi suma la 2.

L’oferta respecte als autobusos serà la mateixa que el 2019, però hi haurà novetats com que el passatge recuperi la porta del davant, anul·lada fins avui per prevenir contagis. Ara ja s’han instal·lat pantalles de policarbonat o de vidre a gairebé tots els vehicles.

Aquestes proteccions tenen una finestreta que permet al conductor tornar a atendre els usuaris que tinguin problemes amb els bitllets. El que ja no faran serà vendre bitllets senzills: TMB va aprofitar la pandèmia per fer desaparèixer el pagament en efectiu dels autobusos i això es manté. Qui hi pugi sense bitllet, el podrà adquirir a través de l’aplicació mòbil i validar-lo amb un codi QR. I, si no ho fa, s’exposarà a una multa perquè aquesta setmana també tornen les inspeccions dalt dels autobusos.

Torna la porta del davant al bus

Tot i que no s’incrementa el nombre de vehicles en circulació en hora punta respecte al 2019 -continuen sent uns 900 busos-, sí que debuten dues noves línies pensades per oxigenar-ne d’altres que acumulaven massa demanda. És el cas de la nova 141, una reivindicació dels veïns de l’Esquerra de l’Eixample per millorar la connexió de centres sanitaris com el CAP Manso i l’Hospital del Sagrat Cor, que va quedar òrfena amb la retirada del bus 41. La nova línia funcionarà de manera circular pels carrers Villarroel i Calàbria i tindrà una freqüència de pas de 30 minuts.

L’altra novetat és que la línia 75 es converteix avui en la 175 per millorar la connexió des de Riera Blanca amb les escoles de l’avinguda Esplugues i la Zona Universitària. El trajecte serà més curt i més regular que el de la línia anterior: a l’inici del servei la freqüència de pas serà de 20 minuts i, a partir de les sis de la tarda, pujarà fins a 40 minuts.

Seran suficients tots aquests canvis per evitar les aglomeracions? La presidenta de TMB i regidora de Mobilitat de Barcelona, Rosa Alarcón, admet que el d’avui és un “gran repte” per al transport públic de la ciutat, que prepara una “oferta històrica” en un moment en què, paradoxalment, té menys usuaris que mai. La setmana passada es va recuperar la cota del milió de validacions diàries en metro i autobusos i la previsió és que, a partir d’avui, es noti un altre canvi.

Evitar les hores punta

Alarcón celebra que els usuaris vagin recuperant la confiança en el transport públic que la por dels contagis va debilitar, i insisteix en la necessitat de complir mesures com portar la mascareta. Al metro, de fet, hi haurà un dispositiu d’un centenar de persones per controlar els fluxos de viatgers i recordar l’obligatorietat de portar-la. Tant la regidora com l’Autoritat del Transport Metropolità, a més, mantenen la crida a evitar, tant com sigui possible, les hores punta i a planificar bé els desplaçaments.