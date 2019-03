Una trentena de pacifistes protesten un any més contra la presència de l'exèrcit al Saló de l'Ensenyament

Una trentena de pacifistes de la plataforma Desmilitaritzem l'Educació han tornat a protestar contra la presència de l'exèrcit espanyol al Saló de l'Ensenyament aquest dimecres, el dia que s'inaugurava. Amb crits de ''Les armes no eduquen, les armes mates'' i ''En aquest saló, hi ha un estand tacat de sang'', els activistes denuncien el ''reclutament'' de les forces armades en un espai educatiu i la ''connivència, inacció i complicitat'' de les administracions en no fer complir els acords del Parlament i l'Ajuntament de Barcelona.

Els activistes han irromput a mig matí davant l'estand de l'exèrcit espanyol per criticar la seva presència i denunciar que les administracions pertinents han ''abdicat de la seva responsabilitat'' en no executar els acords del Parlament i l'Ajuntament de Barcelona. En declaracions als mitjans, Jordi Muñoz, membre de la plataforma, ha defensat que aquest estand no és propi d'un ''espai educatiu'' perquè l'exèrcit acaba fent reclutament. Muñoz també ha denunciat la presència de cossos policials com la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra en espais educatius.

La protesta ha estat controlada en tot moment per un gran nombre d'agents dels Mossos d'Esquadra, que han custodiat l'estand de l'exèrcit amb un cordó que deixava un passadís de seguretat. També hi han estat presents agents de seguretat privada. Els pacifistes han acabat la seva acció, una escenificació de diàleg entre dos militars en què es defensava el paper dels exèrcits, i han seguit amb una cercavila per la resta del saló.

La directora del Saló, Laura Pararols, ha defensat la presència de l'exèrcit i ha recordat que té el mateix espai que l'any passat. Considera que el cos ofereix una informació reglada, en FP i graus universitaris. Per la seva banda, el delegat de Defensa a Catalunya, el coronel Luis Castuera, ha assegurat que l'exèrcit presenta l'oferta formativa a Barcelona com ho fa en altres salons de la resta de l'Estat. Ha xifrat en més de 7.900 les visites que van tenir l'any passat al Saló de l'Ensenyament, tot i que no ha pogut concretar quants joves van entrar al cos gràcies a aquestes visites.

Paral·lelament, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha assegurat que si la fira depengués exclusivament del departament, no convidaria l'exèrcit a participar-hi, com ja ''ha dit més d'una vegada''. Ha recordat, però, que el departament és un ''client més'' de la fira i ''respecta les decisions'', tot i que creu que el Saló no és el lloc perquè l'exèrcit ''promocioni els seus productes''.