La justícia tornarà a estudiar si el pederasta dels Maristes ha d'ingressar a presó

Divendres passat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va avalar la primera sentència que condemnava a 21 anys de presó l'exprofessor dels Maristes Joaquín Benítez per abusar de quatre joves. Gairebé quatre anys després que el cas sortís a la llum pública, el pederasta continua en llibertat, tot i que amb una sèrie de mesures cautelars. Després de la primera condemna, la Fiscalia, les famílies de les víctimes i la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona –que exerceixen d'acusació popular en el cas– van demanar el seu ingrés a la presó, però l'Audiència de Barcelona ho va acabar descartant. Ara la seva situació es tornarà a revisar.

Segons han confirmat fonts judicials a l'ARA, la Fiscalia ha demanat a l'Audiència de Barcelona una nova compareixença per revisar la situació de Benítez. Això no implica que la seva postura estigui definida encara. El ministeri públic s'esperarà que se celebri aquesta nova vista per decidir si torna a demanar l'ingrés entre reixes del pederasta.

La primera vegada que va avaluar la situació de Benítez, l'Audiència va descartar el seu ingrés a presó tot i l' elevada condemna de 21 anys imposada. En aquell moment, el tribunal va tenir en compte que la sentència no era ferma i que fins a aquell moment Benítez havia complert les mesures cautelars que se li havien imposat i havia estat a disposició de la justícia. Dues condicions que sembla que es mantenen a priori: de fet, el segon pronunciament del TSJC tampoc és ferm i es pot recórrer al Tribunal Suprem i les mesures preventives continuen vigents. Les parts tindran ara una nova oportunitat de demanar un enduriment i que el tribunal s'hagi de tornar a pronunciar.

Les dues sentències sobre el cas Maristes avalen que l'exprofessor va abusar de quatre joves, tot i que Benítez va arribar a acumular fins a 17 denúncies, la resta de les quals es van considerar prescrites. Segons els dos pronunciaments, durant anys l'exprofessor es va aprofitar de la seva posició de superioritat respecte dels alumnes per guanyar-se la seva confiança. Amb l'excusa de fer-los un massatge terapèutic, els portava al seu despatx i allà n'abusava.

El pederasta també va recórrer la primera sentència. Va intentar minimitzar dos dels casos que van arribar a judici argumentant que no es podien considerar delicte perquè es tractava de tocaments aïllats i, en general, va assegurar que la seva condemna es basava en la paraula dels nois contra la seva. Però el tribunal va fulminar les al·legacions de Benítez. No només va ratificar que la seva conducta s'havia prolongat en el temps, sinó que va posar en valor el patiment que havia provocat en les víctimes, que continuen presentant seqüeles pels fets.