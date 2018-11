La trituradora municipal

El fins ara cap de files d’ERC a Barcelona, Alfred Bosch, es va acomiadar ahir del ple per iniciar una nova etapa com a conseller d’Exteriors i deixar via lliure a Ernest Maragall com a candidat republicà a les municipals del 2019. El seu no és, ni de bon tros, el primer comiat del mandat a Barcelona. Dels 41 regidors que van entrar al consistori el 2015, vuit han sigut rellevats per causes diverses i dos han abandonat el partit per buscar-se la vida com a regidors no adscrits. La sacsejada, a més, es preveu majúscula de cara als següents comicis, on, d’entrada, només dos dels caps de files actuals tenen alguns números -no tots- d’encapçalar de nou la candidatura del seu partit. Són l’actual alcaldessa, Ada Colau, que és una aposta segura de Barcelona en Comú i que ja ha dit que vol optar a un segon mandat -amb tot, haurà de superar el procés de tria interna que els comuns tenen previst engegar- i Jaume Collboni que, a hores d’ara i després de guanyar unes primàries, és l’alcaldable del PSC.

Si fa quatre anys van debutar 26 regidors i van irrompre dues formacions noves al consistori, Cs i la CUP (ICV va integrar-se a BComú), les eleccions del 2019 prometen més emocions. D’entrada, perquè hi ha actors nous en la pugna per fer-se un lloc a l’escena municipal, com el moviment que encapçala l’ex primer ministre francès Manuel Valls o la proposta que ha de resultar de les primàries independentistes que promou Jordi Graupera. I, sobretot, perquè encara hi ha formacions que no han definit la fórmula amb què optaran a l’alcaldia.

BComú

El paper fort de l’alcaldessa i el preu de l’excés d’expectatives

Ada Colau ha multiplicat aquests dies la seva agenda mediàtica. Els comuns saben que l’alcaldessa, que encara no ha sigut proclamada candidata, és per a ells un valor sòlid. El partit va fer una campanya electoral de màxims enfocada, sobretot, a convertir-se en el primer grup de l’oposició però va acabar catapultat a l’alcaldia. Ara els comuns treuen pit de la feina feta, d’haver “aconseguit canviar l’agenda política de la ciutat”, però arrosseguen, a l’hora dels balanços, el cost de l’excés d’expectatives generades. Durant el mandat han canviat Raimundo Viejo, que va marxar al Congrés, per Eloi Badia, i tenen previst anunciar aviat com serà el procés per confeccionar la seva llista.

PDECat

De l’adeu de Forn a la recerca d’un cap de llista

El PDECat, que va començar el mandat encara com a CiU, era el partit que presentava una llista més continuista. L’equip que va acompanyar Xavier Trias a l’alcaldia continuava pràcticament en bloc, però aviat Antoni Vives va comunicar que deixava la política i després Joaquim Forn, ara empresonat, va entomar el repte de pilotar el departament d’Interior. A més, el grup va veure com Gerard Ardanuy, de Demòcrates, marxava com a regidor no adscrit. De cara a les municipals, està clar que el nou projecte no serà continuista. Les primàries del partit van proclamar com a candidata Neus Munté, però encara està per veure el paper que acaba jugant Ferran Mascarell en el projecte i el que hi juga el mateix Forn. En paral·lel, a més, continua el ball de noms sobre altres possibles caps de llista que buscarien sacsejar l’escenari independentista.

Cs

De l’oposició més dura a sumar-se al projecte de Valls

Cs va entrar a l’Ajuntament amb força, el 2015, amb cinc regidors. Sonia Sierra va deixar pas a Koldo Blanco per anar al Parlament. Però després de quatre anys capitanejats per Carina Mejías i fent una oposició dura el grup es reinventarà el mandat que ve sumant-se al projecte que encapçala Manuel Valls, que encara no ha donat més detalls de qui l’acompanyarà a la llista. Ara per ara sembla clar que no hi serà Mejías, i el més probable és que sigui algun dels regidors actuals, potser Francisco Sierra o Koldo Blanco, qui aporti continuïtat al nou projecte.

ERC

Canvi de líder per afrontar el nou repte electoral

El ple d’ahir va consumar el comiat d’Alfred Bosch. Serà Ernest Maragall qui afronti el repte de pugnar per l’alcaldia. De moment Montserrat Benedí agafa les regnes del grup municipal i Jordi Coronas continua com a portaveu. Serà Gemma Sendra, que anava de sis a les municipals, qui previsiblement ocuparà la vacant de Bosch, però el moviment encara no està confirmat. Abans d’aquest canvi, ERC ja havia viscut la polèmica del divorci amb Juanjo Puigcorbé, que ahir va tensionar el comiat de Bosch i que acaba el mandat com a regidor no adscrit. Maragall encara no ha explicat qui l’acompanyarà a la llista, tot i que noms com el de la mateixa Sendra o el de Jordi Coronas tenen números de ser-hi.

PSC

L’únic grup que no ha fet cap canvi en tot el mandat

Els quatre regidors socialistes que van començar el mandat continuen asseguts al seu lloc. Tot i l’entrada i sortida del govern municipal, el PSC ha sigut el grup més estable i ja té escollit Jaume Collboni com a candidat a repetir. En el seu sondeig d’alternatives, els socialistes descarten, per ara, moviments com el que ha fet ERC. Però l’escenari polític espanyol podria repercutir en la batalla municipal, com admeten fonts de l’òrbita socialista.

PP

Un nom que permeti lluitar per la supervivència

Les enquestes no són bones per al PP: la majoria situen els populars al límit de la desaparició. El partit, que ha declinat integrar-se en la proposta de Valls, busca ara un candidat que li permeti lluitar per la permanència. La formació ha sospesat noms com els de Dolors Montserrat, Andrea Levy, Esperanza García o Joan López Alegre, però ara centra els esforços a trobar un independent que agafi el relleu d’Alberto Fernández Díaz, que ha deixat la seva continuïtat en mans del partit. En el que portem de mandat el PP ha acomiadat la regidora Àngels Esteller, que va passar a centrar-se en la seva feina al Congrés, i ha donat entrada a Alberto Villagrasa.

CUP

Renovació total per encarar el segon mandat

La CUP va rellevar el regidor Josep Garganté, com estava previst, a mig mandat i, més recentment, va substituir María José Lecha, que va començar el seu procés de jubilació. De cara a les pròximes municipals prepara un procés de renovació total. Cap dels tres regidors actuals no ocuparà llocs amb possibilitats de sortir reelegits.