Troben morta a Ulldecona una noia de 20 anys

Els agents de la Guàrdia Civil van localitzar ahir a Ulldecona (Montsià) el cos sense vida de la noia de 20 anys que va desaparèixer a mitjans de febrer a Vinaròs (Baix Maestrat), segons van confirmar ahir fonts del cos policial. El cas va fer un gir entre divendres a la nit i dissabte al matí, quan els agents que porten la investigació van fer diferents escorcolls en domicilis de Vinaròs i Ulldecona i van detenir diverses persones, entre les quals hi havia la parella de la víctima. Segons l’agència Europa Press, va ser precisament la parella de la víctima qui va reconèixer haver-la matat i hauria explicat on era el cos. Tant els detinguts com la víctima eren de nacionalitat moldava.

El president de la Generalitat Valenciana i secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, va dir ahir que cada cop que una dona mor assassinada “és un fracàs social, de tots”, i va defensar que la lluita contra la violència masclista “ha de ser una prioritat”.

Una altra víctima a Torrevella

Abans que els agents trobessin el cos de la noia, l’alarma es va disparar a Torrevella (Baix Segura). Una noia que havia sortit per treure a passejar el gos es va trobar amb una dona morta dins l’escala de l’edifici. La dona tenia 39 anys, era de nacionalitat marroquina i estava mig despullada. Quan la van trobar només portava una samarreta i unes xancletes. Per com estava el cos de la víctima, podria tractar-se d’una mort accidental, segons fonts de la investigació. En declaracions a l’agència Efe, una veïna va explicar que durant la nit es van sentir “discussions i rialles, com una baralla de broma”. La veïna va explicar també que havia vist abans la víctima, però que no residia al bloc. L’edifici és al polígon industrial Casa Grande, una zona de la perifèria on hi ha moltes discoteques.