El 70 % dels tumors benignes d'ovari no requereixen cirurgia, segons un estudi de Dexeus

Un estudi retrospectiu realitzat per la clínica Dexeus Dona ha observat que el 70% dels tumors benignes d'ovari es mantenen estables al llarg del temps, pel que no requereixen cirurgia i es pot fer un seguiment a través de controls ecogràfics continuats. Segons un comunicat de la clínica, el risc que augmenti de mida, sigui maligne o provoqui d'altres complicacions és molt baix.

Aquest tipus de tumor és el més freqüent entre els que no són d'origen epitelial i la majoria es descobreixen de forma fortuïta, durant una revisió ginecològica rutinària, ja que no provoquen símptomes. Tradicionalment, el tractament indicat havia estat la cirurgia per extirpar el tumor, però gràcies a l'estudi s'ha observat que, en els casos que no requereixen cirurgia immediata, és suficient amb realitzar un seguiment de control mitjançant la realització d'una ecografia transvaginal, als tres i als sis mesos posteriors al diagnòstic per observar la seva evolució.

Durant l'estudi, es van diagnosticar ecogràficament 613 casos, en que l'edat mitjana era de 36,6 anys, encara que oscil·lava entre els 14 i els 81 anys, ja que aquest tipus de tumor, encara que és freqüent en dones premenopàusiques, també pot afectar nenes que encara no han tingut la menstruació i dones postmenopàusiques d'edat avançada.

D'aquestes, 205 van haver de ser sotmeses a una intervenció urgent, pel que no van ser incloses a l'estudi i, de les restants, que van estar en seguiment durant 10 anys, només el 31,8 % d'elles van haver de ser sotmeses a una intervenció quirúrgica per extirpar el tumor.

Pel que fa a les complicacions, només una d'elles va patir una torsió d'ovari, pel que els autors de l'estudi creuen que el risc que es produeixi aquest problema és menor que el descrit fins al moment, que gira entorn a un 3,5 %. La immensa majoria de les pacients van seguir asimptomàtiques durant el seguiment i el creixement del tumor en aquests casos va ser mínim: 0,6 mil·límetres a l'any de mitjana davant dels 4,8 mil·límetres a l'any dels casos que sí van requerir cirurgia.

A Dexeus Dona es considera que les lesions superiors a 6 centímetres poden ser més susceptibles de precisar cirurgia, encara que passats els primers cinc anys, el risc es redueix, com s'ha observat a l'estudi. Els autors indiquen que l'ecografia transvaginal és una eina eficaç per diagnosticar i fer el seguiment d'aquest tipus de tumors.

També i durant el seguiment, no es va detectar cap cas de tumor maligne, pel que el risc que un tumor maligne pugui passar desapercebut realitzant un seguiment de control ecogràfic és molt baix.