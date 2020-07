Estrenen la unitat oncològica més gran de Catalunya als pacients subaguts

Els pacients oncològics subaguts, que necessiten una atenció especialitzada però no les prestacions tecnològiques d'un gran hospital, tenen des de l'1 de juliol una unitat dedicada exclusivament a la seva atenció. És la unitat d'atenció intermèdia oncològica Pere Virgili-Vall d'Hebron, que és la primera gestionada entre dos centres. Es tracta de la unitat oncològica més gran de Catalunya per als pacients subaguts i forma part del servei d'oncologia mèdica de l'Hospital de la Vall d'Hebron, però se situa al recinte del Parc Sanitari Pere Virgili, també a Barcelona, i està coordinada per professionals dels dos centres. En la inauguració, aquest dijous, el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, ha assegurat que "és un exemple molt clar de com ha de ser la coordinació entre centres i professionals".

El gerent de la Vall d'Hebron, Albert Salazar, ha defensat que és una unitat que "permet millorar l'atenció i complir l'objectiu d'optimitzar l'ingrés dels pacients més complexos a l'hospital". Així mateix, el gerent del Parc Sanitari Pere Virgili, Arturo Míguez, ha explicat que els pacients de la unitat de subaguts tindran "un entorn idoni" perquè el recinte compta amb uns 18.000 metres quadrats de zones verdes. "Es beneficiaran de l'expertesa en rehabilitació, atenció social, cures pal·liatives i maneig del pacient oncològic de l'atenció intermèdia", ha afegit. La unitat, situada a la quarta planta de l'edifici Xaloc del Parc Sanitari Pere Virgili, està preparada per a 32 pacients i té cinc llits individuals, zones comunes, gimnàs i dues terrasses per estar a l'aire lliure.

651x366 Al centre la doctora Patricia Gómez, coordinadora de la unitat, parlant amb una pacient / CÈLIA ATSET Al centre la doctora Patricia Gómez, coordinadora de la unitat, parlant amb una pacient / CÈLIA ATSET

Els ingressats són pacients subaguts amb malaltia activa que no necessiten un nombre elevat de proves ni l'ingrés a l'UCI perquè estan estables clínicament. Per exemple, poden ser pacients oncològics que tenen complicacions infeccioses, suboclusió intestinal, dolor mal controlat, toxicitat per quimioteràpia, fenòmens trombòtics, afectacions del sistema nerviós central o necessitats de cures de mitjana intensitat. El cap del servei d'oncologia mèdica de la Vall d'Hebron, el doctor Josep Tabernero, ha defensat que la unitat "és el nivell assistencial més adequat per als pacients oncològics subaguts perquè està formada per especialistes dedicats a la seva atenció". La coordinadora de la unitat i oncòloga del servei d'oncologia de la Vall d'Hebron, la doctora Patricia Gómez, ha explicat que aquesta adequació permet "tenir cura de la seva salut física, funcional i mental".

La unitat està formada per l'equip mixt de professionals de la Vall d'Hebron i el Parc Sanitari Pere Virgili que inclouen oncòlegs, un geriatre, un internista, un psicooncòleg, infermeres i professionals de fisioteràpia, teràpia ocupacional i treball social, a més de personal administratiu i zeladors.