Les universitats es resignen a les classes virtuals: "Els professors no estan preparats"

A la classe de matemàtiques I del grau d'administració i direcció d'empreses (ADE) de la Universitat de Barcelona hi ha matriculats uns 90 estudiants, però aquest assolellat matí de dimarts a l'aula n'hi ha només una quarantena llarga, tots amb mascareta i separats per més d'un metre i mig de distància. No és que la resta d'estudiants estiguin fent campana, sinó que segueixen les classes des de casa, perquè van a la universitat per torns setmanals en funció de l'últim número del DNI. Ara bé, això serà així fins dijous: a partir del dia 15 les universitats catalanes passaran al format telemàtic durant quinze dies, tal com havia reclamat el Govern, amb l'objectiu de reduir la mobilitat i el contacte social entre els joves, i en conseqüència, els contagis.

Els estudiants s'ho prenen amb resignació, conscients que caldrà conviure durant molts mesos amb la incertesa, però demanen a la universitat estar a l'altura. "El problema ara és si els professors compleixen els requisits de l'ensenyament online", comenten uns estudiants de primer curs d'ADE. "Sí, perquè alguns tenen carències...", afegeix una alumna. Expliquen que les classes virtuals que ja han fet han posat en evidència que hi ha professors que no dominen les eines informàtiques: els micròfons no funcionen, les pantalles no s'enfoquen i els xats per resoldre dubtes són ignorats durant molta estona.

"Els professors no estan preparats", corroboren la Marina, la Nora, la Diana i la Laura, estudiants de segon curs d' international business economics (IBE). Aquesta setmana tenen classes virtuals, però han reservat una petita sala a la facultat per seguir per internet les classes totes quatre juntes. Tot i que els estudiants reconeixen que l'atenció telemàtica ha millorat molt des del març –s'han instal·lat càmeres a les classes i el contacte a través del correu és gairebé diari–, tenen molts dubtes que la formació online pugui estar a l'altura de les classes presencials.

Des de l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) han demanat un pla de formació en eines virtuals als professors, la flexibilització de l'avaluació per adaptar-se a la nova situació i dotar de material de connectivitat els estudiants vulnerables. L'AJEC també ha reclamat "fer marxa enrere en el tancament unilateral" de les facultats, i lamenten que per rebaixar la taxa d'incidència la qualitat educativa "sigui la damnificada".

Els professors admeten les dificultats. "Costa molt. Crec que si ens hi estem més de 15 dies ens hi acabarem adaptant, però per a nosaltres és difícil. No podem passejar-nos per l'aula com abans per resoldre dubtes i hem d'estar pendents del que passa a l'aula i de les preguntes que tenen els estudiants a casa", explica el docent de matemàtiques I. El professor, que prefereix no dir el seu nom, lamenta que els mateixos rectors universitaris s'assabentessin per la premsa del canvi a la docència online. "Ningú els ha consultat res", es queixa.

Sacrificis socials en una etapa clau

El que els estudiants més trobaran a faltar és la socialització amb els companys. "La uni no només és estudiar. També és fer amics, quedar per fer un cafè abans d'entrar a classe, prendre alguna cosa al sortir o dinar el tàper junts. I ja no estem fent res de tot això aquest curs", expliquen el Carlos i la Marina, estudiants de 4t curs d'ADE. Asseguts en un banc, lamenten que les universitats "siguin sempre el focus de tot": de la situació política, de les vagues i, ara, dels contagis. "El més fàcil és carregar-nos el mort als joves, però les classes són segures", diu el Carlos. La Marina, que cada dia es lleva a les 5 h per arribar a la universitat des de Canet en tren, confirma que on pateix més per contagiar-se és al transport públic, perquè "va a petar".

Els que ja estan a punt d'acabar la carrera no poden evitar sentir "una mica de pena" pels estudiants que s'han conegut en aquestes circumstàncies. Fan bé d'empatitzar amb ells: "Teníem les expectatives molt altes del món universitari i s'han quedat en res", afirmen, amb tristesa, la Montserrat, la Marina i la Laia, de 1r d'ADE. El Gabi, taxatiu, afegeix: "M'estan prenent l'ambient universitari".

Però a pocs metres, a la cafeteria, no sembla que hagi canviat gaire el dia a dia a la universitat. A la terrassa, ben visible des del carrer, hi ha grupets de dues o tres persones fent un cafè o fumant i comentant la jugada. A dins és una altra història, perquè hi ha grups de més de sis persones menjant i bevent. Alguns a la mateixa taula, d'altres ocupant dues taules perquè no sigui dit. La intenció del Govern és tornar a l'ensenyament virtual per evitar imatges com aquestes: contactes socials sense mascareta a les facultats i evitar la circulació dels més de 220.000 joves universitaris. A la parada d'autobús que hi ha davant la facultat, una vintena llarga d'estudiants fan cua per pujar en un dels vehicles i tornar a casa.