La vaga de bombers deixa inoperatius parcs sencers

Els parcs de bombers continuen un dia més sota mínims. Després que ahir hagués de tancar el d'Ascó, aquest divendres ha hagut de tancar el parc de Calonge, i el de Montblanc haurà de fer-ho a partir de les nou del vespre, si abans no troben efectius que puguin treballar. A més, hi ha 24 parcs catalans treballant sota mínims, és a dir, amb menys bombers del mínim que marca la llei, i quatre més que ho faran durant algunes hores del dia.

Des de la conselleria d’Interior asseguren que estan treballant per arribar a un acord amb els bombers, que fan vaga d’hores extres des de dilluns, però avisen que d’aquí a finals d’any la situació no millorarà i serà habitual trobar parcs amb menys bombers dels necessaris. Recorden que fa temps que fan falta més efectius i que estan treballant per ampliar la plantilla. De fet, el departament va fer una oferta dimarts als bombers amb el compromís de convocar 1.000 places noves durant els pròxims quatre anys, a més d’inversions en material i equipaments.

El parc d'Ascó, al límit

"Estem acabant de quadrar els torns de treball de la setmana vinent, però tot apunta que dimarts ens veurem obligats a tancar altre cop el Parc de Bombers d’Ascó per falta de personal", explica resignat José Naranjo, el responsable de Bombers de la UGT a Tarragona i les Terres de l’Ebre. El tancament d’aquest parc ubicat prop de la central nuclear no vindrà de nou, perquè ahir ja va abaixar persianes pel mateix motiu. “Si a Catalunya la situació està sota mínims, a les Terres de l’Ebre som a l'UCI”, afegeix Naranjo. Els cas d’Ascó es veu agreujat perquè només té assignats cinc treballadors, una xifra que després de repartir torns només permet assegurar un mínim de tres bombers disponibles. Però quan han de cobrir baixes d’altres parcs prioritaris, es veuen obligats a tancar. “És cert que la central nuclear ja disposa del seu propi parc de bombers, però en cas d’emergència el nostre equip trigaria més a reaccionar", segons Naranjo.