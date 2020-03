Guia pràctica per a la vaga feminista del 8-M, que aquest any cau en diumenge

El Dia Internacional de la Dona d'aquest 2020 cau en diumenge i això ha generat un debat intens, que ha durat mesos, en el si dels diferents moviments feministes sobre quina mobilització s'havia de dur a terme. Tot i que no hi ha consens pel que fa a una vaga laboral conjunta a tot l'Estat, a Catalunya sí que hi ha programades aturades i, a més, el moviment ha preparat una nova jornada de lluita massiva per denunciar totes les discriminacions de gènere i violències masclistes que pateixen les dones i reivindicar els drets de les dones en tots els àmbits de la vida quotidiana.

Els últims anys el moviment feminista intergeneracional ha aconseguit agafar el relleu de les feministes argentines, que el 2017 van fer la primera vaga global de dones sota el lema "Ni una menys, ens volem vives". El 2018 diferents col·lectius de tot el món van fer créixer aquestes protestes fins a reunir milions de dones que van reivindicar els seus drets a tot el món, i el 2019 les aturades es van repetir arreu. Aquest 2020 la coincidència amb un dia festiu ha fet que sorgeixin noves propostes:

1. Què es fa i per què?

A diferència de l'any passat, els moviments feministes i els sindicats no han aconseguit posar-se d'acord al conjunt d'Espanya per tirar endavant una vaga general a tot l'Estat, però sí en alguns territoris. Així, aquest any la Comissió 8-M estatal no farà cap convocatòria conjunta a nivell espanyol com va passar els últims dos anys, perquè aquest any la jornada cau en un dia no laborable per a la majoria de persones.

En canvi, la comissió de cada territori sí que ha arribat a acords propis. D'aquesta manera, per exemple, en ciutats com ara Barcelona, Saragossa o Sevilla sí que hi ha convocatòries de vaga en marxa que protegeixen els treballadors i les treballadores que en vulguin fer, mentre que en d'altres llocs, com Madrid o València, han optat per no fer-ne.

Paral·lelament, durant tota la setmana hi ha programats actes de visibilització d'aquesta lluita en gairebé tots els municipis, que es poden consultar a través de les webs municipals o bé de les associacions i entitats feministes. Com l'any passat, els eixos fonamentals de la protesta es basen en l'àmbit laboral i econòmic (sobretot en la discriminació i la bretxa salarial, que a Catalunya supera el 23%), el de cures, l'estudiantil i el de consum. La convocatòria vol insistir en el fet que sense les dones, el món s'atura.

2. Qui convoca la vaga i qui en pot fer?

A Catalunya els sindicats CGT, IAC, la Intersindical i la CNT ja han registrat un preavís de vaga per al dia 8 de març, fet que dona total cobertura als treballadors que vulguin participar-hi (el dret a vaga és per a tots igual i els empleats no estan obligats a fer cap preavís a l'empresa). Aquests sindicats argumenten que, tot i caure en diumenge, la convocatòria vol ajudar els sectors més precaritzats, com ara el dels serveis, el de les cures o el de la neteja, que fan torns en cap de setmana i que sovint són, a més, els més feminitzats.

Per la seva banda, a diferència de l'any passat, els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, han decidit no donar suport a la vaga. Aquests sindicats argumenten que "no es donen les condicions", que la vaga és una eina per gestionar una protesta empresarial efectiva i que, en diumenge, les condicions es compliquen. L'any passat CCOO i UGT van donar suport a la vaga, però només de manera parcial, registrant aturades de dues hores per torn.

En qualsevol cas, com que hi ha sindicats que han convocat la vaga durant 24 hores, qualsevol treballador pot acollir-se a aquest dret per donar suport a la lluita feminista.

3. Quins són els actes principals de la jornada?

L'activitat principal és, com cada any, una manifestació massiva. Aquest any a Barcelona la convocatòria s'ha fet a les 17 h de la tarda el mateix diumenge 8 de març a la plaça Universitat.

4. A part de Barcelona, ¿què fa el meu municipi?

Moltes ciutats, pobles i col·lectius de tot tipus se sumen cada any a la convocatòria feminista amb centenars d'activitats diferents durant tot el dia i manifestacions a la tarda. Cada ciutadà es pot dirigir a l'assemblea més pròxima, al teixit associatiu o als ajuntaments per saber quines activitats es fan. A més, la web de la Comissió 8-M anirà recopilant les diferents convocatòries arreu d'Espanya.

5. ¿És una vaga de dones o també per a homes?

Aquesta és una de les preguntes recurrents tant en l'àmbit laboral com en el familiar o als cercles d'amistats. La convocatòria de vaga dona cobertura a tots els treballadors, dones i homes. Per tant, tothom que vulgui pot fer servir el seu dret a vaga per sumar suports a la protesta. De fet, al ser un dret per a tots els treballadors, el mateix col·lectiu ja proposava l'any passat als homes que també fessin vaga, entre moltes altres iniciatives.

Tot i això, tal com va passar els anys anteriors, el paper de l'home en aquesta jornada és un punt de debat també dins dels mateixos moviments feministes. En qualsevol cas, però, el moviment feminista anima els homes (els que vulguin fer vaga i els que no) a deixar el protagonisme del dia a les dones, a quedar-se en segona línia a les manifestacions i els actes i, sobretot, a organitzar-se per cobrir –com a mínim aquell dia– també les feines domèstiques, les cures dels fills i la gent gran i les tasques compartides o que recauen generalment sobre les dones.

6. ¿I com poden donar suport els homes a la jornada?

El col·lectiu convocant proposa que els homes s'ofereixin per fer els serveis mínims en cas que l'empresa hi estigui obligada per les autoritats laborals (serveis públics i serveis bàsics a la ciutadania). A més, també els encoratgen a fer les tasques de cures de les companyes, amigues i familiars perquè elles puguin participar en la jornada de lluita.

En cas que no sigui possible, els proposen que es posin en contacte amb els grups d'homes feministes que s'estan organitzant als barris per fer punts de cures i ajudar altres dones. El col·lectiu també destaca que poden donar suport a la causa fent vaga.