El vaixell que allotja la policia espanyola marxarà de Tarragona

El vaixell de grans dimensions atracat al port de Tarragona que acull agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil des de dies abans del referèndum marxarà de Tarragona aquesta setmana. Ho farà entre dijous i divendres, segons han confirmat fonts de l'Autoritat Portuària a l'ACN.

El ferri ha anat dilatant la seva estada al port, on ha estat amarrat gairebé dos mesos, i ha anat ajornant la data de la seva marxa fins a quatre ocasions. El vaixell va atracar a Tarragona el 20 de setembre, però l'autorització es va prorrogar fins al 5 d'octubre, després per al 18 d'octubre, més endavant per al 31 d'octubre i, finalment, es va fixar per al 15 de novembre.

El termini vencia aquest dimecres i, segons fonts del port, aquest cop es complirà i no es prorrogarà més l'estada. L'embarcació, un creuer amb capacitat per a 800 persones, es troba amarrat al moll d'Andalusia, un dels que té un accés més difícil a la infraestructura portuària, que és de titularitat estatal. Es tracta d'una embarcació comercial anomenada 'GNV Azzurra', propietat de la naviliera Grandi Navi Veloci.