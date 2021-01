Imatges d'ídols i superherois per disfressar les quimioteràpies en infants

A la Judit Antolí, de 6 anys, fa uns onze mesos que li van diagnosticar leucèmia i que es tracta a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Però des de fa pocs dies li tapen la bossa de la quimioteràpia amb una Superbox, una caixa que cobreix els sèrums dels pacients pediàtrics amb il·lustracions que ells mateixos poden triar o demanar. "D'aquesta manera tot s'amaga una mica", diu la mare de la Judit, Pilar Carretero, que valora positivament la iniciativa i admet que "sobretot els primers dies el tractament fa molt de respecte". "A vegades, com que aquestes caixes tapen el contingut de la bossa [de quimioteràpia], la meva filla diu que juga a endevinar quant de líquid hi queda", afegeix.

De fet, la coordinadora de treball social a l'hospital, Eunice Blanco, i el pediatre del servei d'oncologia, Pablo Velasco, van tirar endavant la idea de la Superbox per alleugerir el tràngol de molts nens i també dels adults. La iniciativa va néixer fa cinc anys quan van veure que al Brasil tapaven les caixes de medicació amb imatges de superherois. Des de llavors es van posar a treballar per perfeccionar la idea i fer-la més segura.

Blanco explica que els nens poden triar imatges que han cedit al programa els germans Márquez o amb il·lustracions que han fet Pilarín Bayés o Mr. Wonderful, entre altres. També poden demanar que se'ls posi un dibuix o una imatge en concret. Així ho va fer la Judit. "Al principi li posaven una il·lustració de Mr. Wonderful amb cors i un missatge d'ànim i fa poc va demanar que li posessin una fotografia de tot l'equip d'infermeres", explica la mare. Per fer el disseny de les caixes, hi han intervingut metges, treballadors socials, infermeres, psicooncòlogues, pacients i pares i mares.

Blanco també explica que el projecte es va posar en marxa fa uns dies i que tenen la intenció de millorar les Superbox tal com van idear el programa: parlant amb els professionals sanitaris i els pacients i pares. "Abans de pensar en la Superbox, ja hi havia pacients que ens comentaven que volien decorar el seu espai i, a vegades, per exemple, posaven adhesius a la bossa o hi tenien joguines. Volem que hi continuï havent aquest feedback per saber cap on tirar", diu Blanco, que afirma que es va assabentar que alguns pacients intentaven tapar els medicaments amb tovalloles.

La Superbox es pot posar en qualsevol mena de bossa de medicaments i subjeccions de diferents hospitals. Això fa que es pugui vendre a tots els centres sanitaris. En tot cas, remarquen Velasco i Blanco, els beneficis econòmics que se'n puguin obtenir es destinaran a la recerca per lluitar contra el càncer de leucèmia.