El xarampió creix a Europa un 400% en un any

Europa va registrar 21.315 casos de xarampió l'any passat, un 400% més que el 2016, quan se'n va registrar el nombre més baix, amb 5.273 casos. L'any passat també es van registrar 35 morts per aquesta malaltia, segons dades difoses aquest dilluns per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). En 15 dels 53 països que formen part de la regió europea de l'OMS es pot parlar de 'brot gran' (més de cent casos); entre aquests països hi ha Espanya, amb 152 casos.

El xarampió es considera erradicat a Catalunya des de l’any 2000, però la mobilitat geogràfica i els viatges internacionals fan que el virus reaparegui de manera ocasional. L'any passat se'n va registrar un brot a Barcelona i la seva àrea metropolitana que va afectar almenys 13 persones, i que va tenir origen a l'Hospital del Mar.

La llista està encapçalada per Romania, amb 5.562 casos; la segueixen Itàlia, amb 5.006, i Ucraïna, amb 4.767, que han fet front a diversos desafiaments els últims anys, com un descens en la cobertura d'immunització, interrupcions en el subministrament de vacunes i sistemes de vigilància de malalties deficients.

Altres països amb brots significatius són Grècia (967), Alemanya (927), Sèrbia (702), França (520), Rússia (408), Bèlgica (369), el Regne Unit (282), Bulgària (167), Espanya (152), la República Txeca (146) i Suïssa (105). No obstant això, en molts d'aquests països els brots havien experimentat una caiguda a finals de l'any passat.

L'OMS va destacar que a finals del 2016 s'havia interromput la transmissió endèmica del xarampió en 42 països europeus, tot i que va advertir que els brots seguiran declarant-se "fins que cada nen o adult susceptible de contraure la malaltia no estigui protegit".

"Cada nova persona afectada per xarampió ens recorda que els nens i adults sense vacunar, independentment d'on visquin, estan en risc de contraure la malaltia i transmetre-la a altres persones que podrien no estar vacunades", ha assegurat en un comunicat la directora regional per a Europa de l'OMS, Zsuzsanna Jakab. Jakab ha criticat que les xifres de contagis i morts registrats l'any passat són "una tragèdia que no es pot acceptar".

L'OMS ha publicat aquestes dades abans de la reunió sobre immunització que se celebra aquest dimarts a Montenegro. " L'eliminació del xarampió i la rubèola és un objectiu prioritari pel qual tots els països europeus han apostat fermament, i és una pedra angular per assolir els objectius de desenvolupament sostenible relacionats amb la salut", ha dit Jakab.



Febre, erupció i conjuntivitis

El xarampió està causat per un virus de la família dels paramixovirus i, segons l’Organització Mundial de la Salut, és una de les principals causes de la mort de nens petits, encara que hi ha una vacuna per prevenir-lo. El de l'any passat a Barcelona no va ser el primer brot de xarampió importat. Fa quatre anys se'n va detectar un a Barcelona i a Girona, amb un cas provinent de les Filipines. L’any anterior, i en el marc del festival Sónar, se'n va detectar un altre, aquest provinent del Pakistan.

A les persones que han estat en contacte amb algun cas sospitós se les vacuna preventivament. Els símptomes són febre, conjuntivitis i problemes respiratoris, i entre tres i set dies després apareix una erupció que comença a la cara i s’estén al tronc i que pot durar de quatre dies a una setmana.