Una jornada de lluita de frontera a frontera

A diferència d’altres vagues generals o jornades de protesta, la d’ahir va centrar una bona part dels esforços en els punts fronterers, tant amb França i Andorra com amb la resta de l’estat espanyol. Durant algunes hores, Catalunya va quedar aïllada quan els manifestants van tallar l’alta velocitat a Girona -després també la van tallar a Sants- així com les carreteres, autovies i autopistes d’accés al territori català: l’AP-7 (tant a l’Aldea com a la Jonquera); l’A-2 (a Alcarràs); la N-152 (Puigcerdà) i la N-145 (la Seu d’Urgell). Aquests talls, executats pels comitès organitzats per reclamar la “Llibertat dels presos polítics”, van començar a les 12 del migdia i el trànsit no es va poder reprendre fins a la tarda.

La frontera que més estona va estar tallada va ser la de l’AP-7 a l’altura de Borrassà, a l’Alt Empordà. Aquesta connexió amb França va quedar inutilitzada durant 14 hores per un miler de persones. La mobilització, sense precedents a la demarcació, va aconseguir resistir la pressió dels conductors empipats i dels Mossos, que intentaven negociar amb els manifestants per reobrir la circulació. No va ser fins a les 21 hores que els manifestants van abandonar el lloc.

Més enllà de les fronteres, dins de Catalunya, la jornada de protesta va tenir una afectació més aviat discreta pel que fa al nombre de comerços tancats però, en canvi, va tenir una gran incidència en la mobilitat. Uns 10.000 viatgers de Renfe -tant del servei de Rodalies com de l’AVE- es van veure afectats, segons la companyia, pels talls de circulació que van provocar els manifestants ocupant les vies o deixant-hi obstacles. L’afectació es va distribuir per tot el territori, amb l’organització dels diferents Comitès de Defensa de la República (CDR).

Un dia caòtic a Barcelona

Carrers tallats i l’estació de Sants sense AVE ni Rodalies

A la capital catalana, els talls de circulació també van començar a primera hora del matí i van ser intermitents durant tot el dia. El servei de metro va funcionar amb prou normalitat tractant-se d’un dia de vaga i només la L4, que va reduir la freqüència de pas un 50%, es va veure afectada. En el conjunt de línies, això sí, hi va haver un 24% menys de viatgers. La tranquil·litat que es va viure al metro contrastava amb el que estava passant als carrers i a les vies d’accés a la ciutat. Al llarg del dia es van tallar les rondes, la Gran Via, la Via Laietana, la ronda Guinardó, la plaça Cerdà i la Diagonal, entre d’altres.

Però el plat fort de la protesta va arribar a la tarda, quan centenars d’estudiants convocats per la plataforma Universitats per la República van tallar set vies de l’estació de Sants, impedint el pas de tots els trens al crit d’“Els carrers seran sempre nostres”, segons informa Anna Mascaró.

Els estudiants es van trobar a les 16 a la plaça de Sants i van anar fins a l’estació, on van entrar corrents. Per obrir-se pas, van forçar les portes amb cinta adhesiva i un cop a baix van envair la via 6, obligant un tren que anava en direcció a Madrid (Atocha) a parar. Tot seguit van ocupar la via 7, la 5, la 4, la 3, la 2 i la 1. Totes són vies d’AVE excepte la 7, que és de Rodalies. Nil Solange, estudiant de la Pompeu Fabra, explicava a l’ARA, assegut al bell mig de la via 3, que el fet de tallar-les a Sants era “molt important” com a “acte simbòlic”. “Aquesta estació connecta Catalunya amb l’Estat. És una manera de desconnectar-te de Madrid”, va dir.

Finalment, els manifestants van resistir fins a les 21.30. Per por dels efectius policials que esperaven a la sortida de l’estació, alguns van forçar una sortida d’emergència i van fer sortir, en silenci i molt de pressa, centenars de persones. Un grup reduït de gent va optar per sortir per la porta principal, on van ser rebuts amb aplaudiments pels concentrats a fora, que no havien pogut accedir a l’estació.

Sense AVE des de Girona

Concentracions multitudinàries durant tot el dia

Els gironins van ocupar ahir els carrers, carreteres i vies del tren per protestar pels empresonaments dels membres del govern i de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, provocant retencions arreu de les comarques, informa Maria Garcia. Van demostrar organització, coordinació i resistència. Un dels principals talls es va produir a l’estació de l’AVE a Girona quan, a dos quarts de 8 del matí, mig miler de persones van baixar a les vies, saltant-se el cordó de guardes de seguretat, la Policia Nacional i els Mossos que, tot i posar poca resistència, van causar ferides a una noia al cap amb un cop de porra. A mesura que passaven les hores, més gironins se sumaven a la protesta que va acabar omplint les vies de l’alta velocitat amb milers de persones al crit de “Llibertat”. I, per passar les hores, es va organitzar un dinar popular, jocs i una batucada que va deixar imatges insòlites a l’estació soterrada. A més, tant al matí com a la tarda es van fer concentracions multitudinàries a la seu de la Generalitat i a l’Ajuntament de Girona, que van acabar a l’estació de l’AVE per donar suport als concentrats, que fins a les nou del vespre no van abandonar les vies ferroviàries. Però no va ser l’únic incident. Durant tot el dia es van registrar cues quilomètriques de cotxes i de camions a la N-II, a l’Eix Transversal i a l’AP-7, a més de l’accés a l’aeroport Girona-Costa Brava. Tot un seguit de mobilitzacions per mostrar al món el rebuig ferm dels gironins als empresonaments i a l’aplicació del 155.

Talls a Lleida

Àpats populars durant la sèrie d’accions de protesta

A l’interior de la demarcació de Lleida, les mobilitzacions van començar ben d’hora, segons informen Imma González i Abel Pujol. Abans de les nou del matí ja hi havia uns quants trams de carretera afectats. Hi va haver talls a la C-12 a Maials, l’A-2 a Soses i Almacelles, la N-240 a l’altura de Juneda, i al peatge de l’AP-2 a l’altura d’Albatàrrec, on després de l’advertiment de sancions per part dels Mossos es va decidir retirar els vehicles i seguir la protesta a peu, deixant fluir el trànsit cada dues hores. Aquestes aturades, organitzades pels CDR de Ponent, van ser pacífiques i en un ambient festiu. Es van organitzar àpats populars i passatemps variats, sense que es produís cap incident remarcable. A Lleida, una trentena de manifestants van passar a mig matí pel carrer Major, l’eix comercial de la ciutat, informant els comerços que estaven oberts del motiu de la vaga. Va ser aleshores quan es van viure els moments més tensos, ocasionats per vianants que insultaven els piquets o comerciants que es negaven a tancar el negoci.

Mercabarna i el Llobregat

Baixen les vendes al mercat de peix, de carn i, sobretot, de fruita

Els majoristes de Mercabarna van obrir ahir amb normalitat però van notar l’absència d’alguns dels clients habituals i, per tant, les vendes van baixar considerablement. Així, al mercat del peix, juntament amb el de la carn, el més matiner, les vendes van ser un 40% inferiors a un dimecres qualsevol, segons informa Josep Ferrer. Pitjor ho van passar els majoristes del mercat de fruita i verdura, on el descens de les vendes va ser d’entre el 70% i el 80%, perquè l’activitat va començar més tard quan les principals carreteres del país estaven tallades i, per tant, era més difícil poder-se desplaçar. Segons va indicar la direcció de Mercabarna, molts dels clients, en previsió, dilluns i dimarts van comprar més del que era habitual.

Totes les empreses de la Zona Franca, un dels polígons industrials amb més activitat del país, van treballar amb normalitat. Els autobusos de TMB no van tenir cap problema per sortir de les cotxeres. En tot el polígon no hi va haver piquets i la presència policial va ser escassa.

La jornada d’ahir, en canvi, sí que va tenir una important afectació sobre el trànsit. Desenes de manifestants convocats pel CDR de Molins de Rei van tallar durant més de 7 hores l’autopista B-23 en direcció a Barcelona a l’altura d’aquest municipi del Baix Llobregat. El tall també es va produir durant menys hores en sentit Martorell. Els Mossos els van intentar dissoldre però no se’n van sortir i es va produir algun moment de tensió. Així i tot, van aconseguir obrir un carril lateral en totes dues direccions.

La universitat i el Vallès

Tall de cinc hores a l’AP-7 amb l’epicentre a la UAB

La vaga general va deixar ahir una imatge inèdita al Vallès amb les principals autopistes i vies de tren tallades durant hores per centenars de persones, seguint la crida dels Comitès de Defensa de la República (CDR), segons Xavi Segura. Un dels col·lapses més importants es va viure a l’AP-7 i a la B-30 a Bellaterra, on uns 100 estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) van tallar durant 5 hores les vies. Es van viure moments de molta tensió amb els conductors però els Mossos d’Esquadra van calmar l’ambient obrint un carril per sentit. Els alumnes hi van instal·lar taules i cadires i es van dedicar a llegir o a oferir esmorzar als conductors. Les aules d’aquest centre van quedar pràcticament buides.

L’AP-7 també es va tallar a Santa Perpètua de Mogoda i a Llinars del Vallès; la C-58 a Sabadell i Vacarisses; la C-17 i la C-60 en diferents trams del Vallès Oriental; els Ferrocarrils de la Generalitat a Sant Cugat del Vallès, i Renfe a Montcada Bifurcació. A Sabadell hi va haver una manifestació amb quasi 5.500 persones al migdia i al vespre hi va haver noves concentracions davant de l’Ajuntament. Els CDR del Vallès van demanar al vespre reforços per al tall dels pas entre Catalunya i el País Valencià.

Tarragona

Manifestació i talls de circulació durant tot el dia

Uns 5.000 tarragonins es van concentrar ahir a la plaça de la Font, on hi ha l’Ajuntament, per demanar l’alliberament dels presos polítics. L’exlíder d’ERC Josep-Lluís Carod-Rovira va fer una crida a la Unió Europea perquè exigís l’alliberament dels membres del Govern i dels presidents d’òmnium Cultural i l’ANC, segons informa Dani Revenga. La concentració es va convertir en una marxa pels carrers més cèntrics, encapçalada per la pancarta SOS democracy, i va acabar davant la subdelegació del Govern. Va ser l’acte més multitudinari de l’aturada general d’ahir a la ciutat, que va tenir altres punts calents, especialment a la xarxa viària. L’autopista AP-7 -on es va produir un accident múltiple al seu pas per Tarragona, de conseqüències lleus-, l’A-27 a l’altura de Constantí, la N-340 i l’autovia entre Tarragona i Reus van patir talls de circulació, sobretot al matí. La vaga al Camp de Tarragona va tenir un seguiment desigual. Mentre a l’ensenyament la incidència de l’aturada va ser massiva, la majoria de comerços van obrir i a l’activitat industrial també va imperar la normalitat.