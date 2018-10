Capturen l’os Goiat a l’Aran per canviar-li les bateries del GPS

L’os Goiat disposa de noves bateries per al GPS que porta al collar des del 16 d’octubre. D’aquesta manera, l’equip de seguiment de l’os el pot tenir controlat les 24 hores del dia. Els tècnics estaven esperant que l’animal travessés les muntanyes des de França, on va estar fins a la setmana passada, cap a Catalunya per fer aquesta operació. Amb el suport d’un helicòpter es va localitzar l’os a l’Alt Aran per posteriorment adormir-lo amb un dard i dur a terme el canvi de bateries. Aquesta mesura era una prioritat pel comportament agressiu de Goiat amb egües i vaques.