La Chispa, el símbol de l'ocupació més emblemàtic de Lleida, enderrocat

Una desena de furgonetes de la brigada mòbil del cos policial dels Mossos d'Esquadra procedents de Barcelona s'han presentat a primera hora al Centre Social Okupat (CSO) La Chispa, situat a la partida d'Alpicat de l'Horta de Lleida, per tal de procedir a desallotjar-lo. En el moment en què han arribat a la casa només hi havia tres persones, que no han mostrat cap tipus de resistència: han recollit algunes de les seves pertinences i han abandonat la casa voluntàriament.

Seguidament, una excavadora s'ha desplaçat fins al lloc per enderrocar l'immoble. Un parell de joves s'hi han enfilat per evitar que es pogués accedir a l'interior del recinte de la casa, tot i que, finalment, han acabat desistint de la seva protesta davant de la petició dels Mossos. El vehicle ha acabat entrant a la finca i, davant de la protesta d'una desena de persones, ha començat l'enderrocament.

Segons ha explicat una representant de la Protectora d'Animals, Lydia Argilés, que s'ha desplaçat al lloc dels fets per rescatar els animals que habitaven a la casa, és molt probable que en el moment en què l'excavadora ha començat a enderrocar l'edifici encara n'hi quedessin alguns a dintre. Tot i la insistència de la jove, els Mossos no l'han deixat entrar per salvar-los.

Encara que l'aparició dels Mossos ha sigut per sorpresa, el jutjat penal número 3 ja havia ordenat el desallotjament del centre fa prop d'un any. És per això que els joves que habitaven l'immoble, i molts més que hi donaven suport, havien iniciat el dia 10 de novembre unes jornades de resistència en les quals s'impartien tallers, es projectaven documentals o es realitzaven debats durant tot el dia amb la intenció que la casa no es quedés sola en cap moment, per evitar així l'inevitable desenllaç. La Chispa complia enguany 10 anys d'ocupació.

Per tal de rebutjar aquests fets, el col·lectiu que vivia a la casa ha organitzat per a les a les set de la tarda una concentració a la plaça Ricard Vinyes. Pel mateix motiu s'ha convocat també una manifestació que tindrà lloc aquest divendres a la mateixa hora i que sortirà des de la plaça Europa.