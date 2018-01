"No vam votar bé": l'actualitat en 9 tuits

1. Carme Forcadell, diputada al Parlament (JxCat)



Quina casualitat avui que fa 100 dies que @jcuixart i @jordisanchezp són a la presó, la guàrdia civil registra les seus de l'ANC i Òmnium, no sigui que ens oblidem de qui té la força.



2. Toni Soler, periodista



Els heroics agents policials assaltant la perillosíssima seu @omnium . Tot perquè el 21D no vam votar bé. La democràcia i la justícia espanyola són una broma.



3. Bea Talegón, directora d’opinió de ‘Diario 16’ i advocada





4. Pablo Maza Molina, periodista



Ricardo Costa no es un cualquiera. Fue Secretario General del PP de Valencia entre 2007 y 2009. Hoy ha reconocido ante el juez que el partido se financiaba con dinero negro que los empresarios le entregaban en metálico. Y estos son los que están gobernando España. pic.twitter.com/RTtObTkqK6



5. Julià de Jòdar Muñoz, escriptor i exdiputat al Parlament (CUP)



Que el president del Parlament es pagui el bitllet d'avió de la pròpia butxaca per anar a veure el president exiliat és entrar en el marc mental de l'opressor.



6. Blanca Llum Vidal, escriptora i filòloga



A algú que, no havent vessat sang, és controlat fins i tot a través de les clavegueres, a aquest algú, per diferent que pugui ser el seu projecte polític del teu en moltes coses, a aquest algú, suport. Amb els perseguits sempre.



7. Sílvia Soler, tuitaire





8. Ramon Pardina, escriptor i guionista





9. Chantal Català, advocada i doctora en dret



Espanya reconeix implícitament que Catalunya te desenvolupada la tecnologia del teletransport; d'altra manera no s'entén què feia la policia vigilant que no aparegués @KRLS al Parlament mentre sortia en directe per la TV des de Dinamarca. 😉