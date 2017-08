Cartes a la Directora 20/08/2017

Compromís amb la pau enfront de la violència

La junta de govern de l’ICIP (Institut Català Internacional per la Pau), commocionada pels atemptats a la Rambla de Barcelona i els fets posteriors ocorreguts a Cambrils, expressa el condol, suport i solidaritat amb les víctimes i els seus familiars i condemna de ple aquesta acció terrorista.

Cap causa política, religiosa o identitària pot justificar el fet d’atemptar contra la vida de persones i és en aquests moments, més que mai, que convé refermar el nostre compromís amb la pau i la justícia social. Així mateix, convé defugir les estigmatitzacions de determinats col·lectius, ja que fomenten la islamofòbia i el racisme. És per aquest motiu que fem una crida a actuar amb serenitat i responsabilitat, i evitar difondre una por generalitzada. No podem caure en el parany que els mateixos terroristes ens posen i no podem acceptar mesures repressives ni retallades en els drets i les llibertats fonamentals.

Cal que tots plegats treballem per evitar noves accions com les de dijous a Barcelona i rebutjar qualsevol expressió de violència. Cal continuar treballant per la pau i superar el discurs de l’odi i de la por.

Contra el terrorisme, un viratge geoestratègic

Fixem-nos que l’origen d’aquest terrorisme global que malauradament ha colpejat ara el nostre país s’inicia arran de certes intervencions militars occidentals en països de confessió musulmana rics en petroli i gas. Fixem-nos que la riquesa d’aquestes fonts energètiques fòssils han estat acaparades per uns quants, cosa que ha creat una gran desigualtat i ha sigut font de desestabilització en àmplies regions riques en aquests recursos. Fixem-nos que tot sovint els diners derivats del petroli han estat al darrere del patrocini d’actes terroristes. Fixem-nos que l’abús en el consum d’aquestes energies d’origen fòssil està envalentint un canvi climàtic que empobreix grans zones del món, causant misèria i desesperació i forçant el desplaçament poblacional cap a altres zones.

Òbviament, darrere d’aquest fenomen global del terrorisme hi ha altres factors, però el que tinc clar és que un viratge geoestratègic valent cap a les energies renovables que deixi d’alimentar les múltiples injustícies provocades per culpa d’aquestes problemàtiques fonts d’energia fòssil seria la millor de les respostes per construir un món més just on no hi càpiga el terrorisme.

Deixem-ho als professionals!

La diferència entre els que s’ocupen professionalment de resoldre el problemes i els dilettanti o amateurs és que els primers sí que ajuden. Amb la bona voluntat i les il·lusions no n’hi ha prou. En relació als atemptats de dijous a Catalunya, tothom té dret a difondre a les xarxes socials el que vulgui, i a interessar-se pels seus amics o ser arrossegat per una desbocada curiositat. Ara bé, els que curen són metges; els que ensenyen, docents; els que controlen incendis, bombers, i els que persegueix els dolents, policies. ¿I els que analitzen les informacions? Qui són els “professionals”? Ara, al segle XXI, són -encara!- periodistes. Ells i elles tenen el know-how, contrasten els fets, ho redacten amb bona tècnica i segueixen -encara que no tots- un codi deontològic. Els que aprofiten la situació per enfotre’s dels Mossos, o per tenir clics, són uns “mercenaris de la informació”, uns mals professionals.

Per aquesta raó, sé que existeixen moltes fonts a internet, però segueixo @mossos, @govern i @krls: em són fiables, i també els mitjans professionals, com @diariAra, entre d’altres.

