Figueres celebra les estrenes de la colla castellera local

La diada castellera de les Fires i Festes de la Santa Creu ha mostrat aquest diumenge els millors castells dels Minyons de Terrassa, que han repetit el 2 de 8 folrat que van estrenar per Sant Jordi i el pilar de 6. Els Capgrossos de Mataró han segellat sense complicacions una exhibició en la qual ha destacat la qualitat per sobre de la quantitat. Però si hi ha una colla que ha sortit reforçada ha estat la local, que ha estrenat d'una sola tacada dues noves estructures aquesta temporada.

Els turistes que s'aplegaven a la plaça de l'Ajuntament de Figueres minuts abans dos quarts de dotze del migdia, atrets per l'obra surrealista de Salvador Dalí, han pogut emocionar-se amb un espectacle tant inesperat i espectacular com els quadres del marquès de Púbol, el desafiament col·lectiu de centenars de castellers a la llei de la gravetat. A mig camí entre la Rambla de Figueres i el museu de l'artista empordanès, la plaça anava veient passar les marees de curiosos armats amb audioguies i càmeres de fotos. No n'hi havia gaires que tinguessin paciència per veure més de dos castells, però el públic local ha estat fidel a les colles castelleres, que han mantingut un nivell acceptable durant mitja actuació.

Els millors castells se'ls han apuntat els Minyons de Terrassa. Marcats pels canvis forçats ens totes les seves estructures, aquest començament de temporada està servint als egarencs per renovar el fons d'armari i alleugerir, un cop més, les seves construccions. Els canvis han fet que els malves no es poguessin relaxar gens ni mica. Han hagut de defensar els tremolins del 3 de 8 inicial i algun problema de quadratura del 4 de 8 de tercera ronda. El plat fort l'han guardat per a la ronda central, bastint el segon 2 de 8 folrat de la seva temporada particular. La torre ha sacsejat inquieta i els terços han hagut de treballar per trobar el millor encaix possible amb el folre. La cirereta ha arribat en forma de pilar de 6.

Els Capgrossos de Mataró han optat pel 3 de 8 com a millor construcció, un castell que van estrenar a la diada castellera de Sant Jordi. Amb la clara intenció de brodar-ne l'execució, els de la camisa blava han cuidat cada petit gest per no reproduir cap moviment i mimar d'aquesta forma els més menuts. Han atacat el 2 de 7 en el segon torn i, tot i la inestabilitat d'una de les estructures més tècniques del món casteller, l'han sabut dominar sense problemes. Quan tothom esperava el 4 de 8 com a tercera construcció, els del Maresme han decidit optar pel 5 de 7 i ajornar així el primer doblet de 8 pisos de l'any.

Si hi ha hagut una colla que hagi rebut de forma especial les ovacions del públic figuerenc, ha estat la local. La Colla Castellera de Figueres ha començat la seva actuació amb un 5 de 7 de postal. Aquest castell, que suposava en altres temporades un dels sostres tècnics de la colla, enguany ja no els amaga secrets. Han decidit fer un pas endavant en el segon torn, atacant el seu primer 7 de 7 de l'any. Després de desmuntar-ne el peu en una primera instància, el castell s'ha erigit amb correcció. Només una rengla de l'estructura del 4 ha patit per la part baixa, però això no els ha fet renunciar a la primera celebració del dia. La segona arribaria tot seguit, ja que han decidit plantar cara també al primer 3 de 7 amb agulla i l'han pogut completar amb bona nota.

Després dels pilars simultanis, i de dur un espadat de 4 al balcó de l'Ajuntament, ha arribat el moment de la gresca i la xerinola, i aquí tampoc s'han quedat curts els castellers de Figueres.



Capgrossos de Mataró: 2 P4, 3d8, 2d7, 5d7, V5

Colla Castellera de Figueres: 2 P4, 5d7, 7d7, 3d7a, 2 P5, P4

Minyons de Terrassa: P4, 3d8, 2d8f, 4d8, P6, 2 P4